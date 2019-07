Halep mai are de lucrat: Daniel Dobre şi Darren Cahill au stabilit la ce capitol ar trebui să progreseze Simona

Simona Halep a câştigat două turnee de Grand Slam în ultimul sezon şi jumătate. Pe iarbă, românca a jucat mai bine ca oricând, iar acum urmează revenirea pe hard, acolo unde constănţeanca a tot impresionat în ultimii ani.





La US Open din această stagiune, Halep va avea şi un avantaj important: va juca fără presiunea clasamentului, după ce, în 2018, a fost eliminată în turul I de Kaia Kanepi. Până să ajungă la New York, românca mai are de lucrat însă, după cum a dezvăluit antrenorul ei, Daniel Dobre, pentru treizecizero.ro.





Ce a spus Daniel Dobre?





*Am vorbit cu Darren (n.r. – Cahill), se uită şi el şi îmi dă întotdeauna nişte sfaturi pe care le văd şi eu. Vom lucra serviciul doi, va trebui să sară mingea mai mult. Vom lucra mai mult la înălţimea cu care sare mingea.





