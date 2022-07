Halep, după înfrângerea de la Wimbledon: Nu am fost suficient de bună

“Cred că ea a jucat foarte bine. Astăzi nu am fost suficient de bună pentru a-i contracara jocul. Trebuia să servesc un pic mai bine. Mi-am îmbunătăţit mult serviciul în ultimele trei luni, dar astăzi simt că am revenit la serviciul normal. Multe duble greşeli, prea soft. Categoric lucrurile ar fi stat mai bine dacă aş fi avut un serviciu mai bun. În acest moment nu am o explicaţie. Probabil am nevoie de timp. Probabil am fost un pic obosită şi nu a funcţionat. Cred că ultimele patru săptămâni au fost bune. Sunt încrezătoare, mi-am arătat că pot juca un tenis bun. Sunt sigură că va fi mai bine săptămânile următoare. Ea a meritat victoria astăzi, având în vedere cum am jucat. Finala va fi interesantă de urmărit şi o voi urmări”, a spus Halep în conferinţa de presă de după meciul cu Rîbakina.







Simona Halep, locul 18 mondial şi cap de serie numărul 16, a fost învinsă, joi, de sportiva din Kazahstan Elena Rîbakina, locul 23 WTA şi cap de serie 17, în semifinalele turneului de la Wimbledon.





Halep a pierdut confruntarea cu Rîbakina cu scorul de 3-6, 3-6, într-o oră şi 15 minute.