Halep, galop de sănătate în sferturi la Australian Open. Simona va juca a doua sa semifinală la Melbourne

Pentru a doua oară în carieră, Simona Halep a acces în careul de aşi la Australian Open, având însă un parcurs mult mai lin decât în 2018. Sub privirile antrenorilor Darren Cahill şi Artemon Apostu-Efremov, Halep a făcut un meci aproape de perfecţiune, românca aşteptându-şi acum adversara din duelul dintre rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova (30 WTA) şi spaniola Garbine Muguruza (32 WTA).

După un prim game autoritar, în care s-a sprijinit pe forţa serviciului, punând prima minge în teren cu precizie de metronom, pentru a se impune la zero, Anett Kontaveit s-a trezit teleportată de Simona Halep într-un film cu o cu totul altă tonalitate. Spectatorii de pe Rod Laver Arena au văzut o confruntare între două sportive de la categorii diferite: românca a câştigat primul său punct cu as, a dat drumul la joc, a dominat cu dreapta, s-a apărat excelent şi nu a mai cedat game până la finalul primei manşei. Kontaveit s-a simţit obligată să atace mai mult decât îi vine natural să o facă, lucru care nu a avantajat-o, crescându-i frustrarea. Halep a gestionat matur fiecare moment al primului set: trei egalităţi la retur în game-ul trei - acolo unde a pus pe tabelă un prim break, o revenire de la 0-40 pe lansarea adversă în game-ul cinci, minge de break pe serviciul său în game-ul şase, încheind manşa în doar 29 de minute, pe plus, cu raport 7-6 lovituri câştigătoare / greşeli neforţate.

Simona nu i-a permis adversarei sale să respire nici în setul secund, câştigând cu şi mai multă lejeritate primele cinci game-uri. Abia după al 11-lea game alipit seriei sale sufocante, Halep i-a lăsat lui Anett Kontaveit game-ul de onoare, asigurându-se astfel că meciul trece de borna de 50 de minute. Simona a fructificat a doua minge de meci avută pe serviciu, cu 20 de puncte câştigate în plus (54-34), per total, faţă de Kontaveit, raport perfect la punctele jucate la fileu (3 din 3), 12 lovituri câştigătoare şi 10 greşeli neforţate.

