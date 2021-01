Halep a desluşit misterul: De ce a renunţat să joace la turneul de la Abu Dhabi

Chiar dacă, la un moment dat, s-a arătat chiar nerăbdătoare să joace la Abu Dhabi, Simona Halep a renunţat, brusc, la acest turneu, înainte de Crăciun.

Şi abia acum a oferit o explicaţie pentru decizia luată, într-o declaraţie dată pentru prosport.ro : „N-am niciun fel de accidentare, însă am decis că e mai bine să merg direct în Australia. Erau şi la Abu Dhabi restricţii şi mi-ar fi fost greu să stau în hotel 14 zile, iar după aceea încă 14 zile în carantină, la Melbourne. Am hotărât aşa, pentru că am simţit că e o decizie bună, ţinând cont că, în 2020, la turnee, nu mi-a fost uşor“.