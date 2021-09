Halep, denumire oficială pentru o nouă specie de insectă: Explicaţiile unei decizii bizare

Brandul Halep tocmai a depăşit graniţele sportului! Şi a intrat pe un teritoriu unde, probabil, nicio altă sportivă din circuitul WTA nu pătrunsese până acum.





Pentru că, potrivit news.ro, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca a anunţat descoperirea unei noi specii de insectă pe teritoriul României. Această specie va purta denumirea de „Phlebotomus simonahalepae“, în cinstea jucătoarei de tenis din Constanţa!





Cum s-a ajuns aici? Au explicat cercetătorii de la Disciplina Parazitologie şi Boli parazitare, care lucrează la Facultatea de Medicină Veterinară.





Ce au spus cercetătorii?





*Prof. dr. Andrei Mihalca: Descrierea unei noi specii e un proces complex, de durată şi, totodată, un act de responsabilitate. Ideea denumirii speciei în onoarea Simonei Halep ne-a venit în timpul unei conferinţe chiar despre flebotomi, conferinţă care s-a desfăşurat în Galapagos. Discutam cu Cristina Pop, autoarea studiului, şi i-am sugerat această denumire, mai ales că localitatea-tip unde s-a derulat studiul se află foarte aproape de locul de naştere al jucătoarei noastre de tenis. Cristina a fost imediat de acord şi ne-am bucurat mult, ulterior, să primim şi acordul Simonei Halep, prin managerul ei pe probleme juridice, care ne-a comunicat că e onorată de iniţiativa noastră. Dedicăm această descoperire ştiinţifică Simonei Halep, în semn de onoare şi de apreciere pentru performanţele sale şi pentru cum duce numele României în lume, aşa cum ne străduim şi noi în domeniul cercetării.





*Cristina Pop, autoarea studiului: Printre câteva sute de flebotomi colectaţi în zona Canaraua Fetii din judeţul Constanţa, în cadrul studiului din 2018, am observat unul singur, total diferit. Mi-am dat seama atunci că e un exemplar aparte, dintr-un subgen care nu mai fusese semnalat la noi în ţară. Au urmat apoi câteva investigaţii mai detaliate, iar în urma analizelor morfologice şi genetice ne-am dat seama, împreună cu colaboratorii din Ankara, că avem de-a face cu o specie complet nouă pentru ştiinţă. Având la dispoziţie un singur specimen, am decis la acea vreme să nu publicăm încă datele şi să încercăm să mai colectăm câteva exemplare. Am continuat astfel colectările în aceeaşi zonă timp de încă două sezoane, în 2019 şi în 2020. Fără rezultat, din păcate. Totuşi, specimenul colectat de noi e fără dubiu un exemplar dintr-o specie necunoscută până la ora actuală şi am decis într-un final să îl descriem ca un taxon nou.