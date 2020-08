Halep, analizată de antrenorul ei: Care e problema numărul 1 a Simonei şi ce a reuşit la Praga

Simona Halep are un bilanţ excelent în 2020: 15 victorii în 17 meciuri

Acest sezon putea fi cel mai bun din cariera Simonei Halep de până acum, dacă ne luăm după cifre. Concret, constănţeanca a jucat 17 partide, dintre care 15 câştigate! Cu un astfel de bilanţ, „Simo“ a cucerit trofee în Emirate şi în Cehia, ajungând la 21 de titluri WTA.





Din păcate, într-un astfel de sezon, tenisul s-a oprit şase luni, din cauza pandemiei. Şi inclusiv acum, după reluarea circuitelor, sunt puţine turnee şi mai puţini jucători dispuşi să facă deplasări lungi, pentru a participa la ele. Din acest motiv, de pildă, Halep are şanse minime să meargă la US Open (31 august - 13 septembrie), Grand Slam la care au renunţat deja campionii de anul trecut, Rafael Nadal şi Bianca Andreescu.





Până vom afla decizia defintivă a Simonei în privinţa US Open 2020, antrenorul ei din România, Artemon Apostu-Efremov (41 de ani), a analizat jocul ei, la Praga, într-o intervenţie la Digi Sport.





Ce a spus Artemon Apostu-Efremov?





*A fost o săptămână foarte dificilă, să reiei ritmul de turnee nu e niciodată uşor, mai ales după 5 luni de pauză, dar Simona şi-a găsit din ce în ce mai bine nivelul, de la zi la zi. A avut puterea să lupte atunci când lucrurile au fost dificile şi, de aceea, e o mare campioană.





*Problema e că, în timpul turneului, nu se pot face foarte multe, atunci îmbunătăţirile se văd de la meci la meci, dar nu sunt atât de mari. E important că a reuşit să gestioneze situaţia şi fără să-i meargă atât de bine serviciul. Chiar dacă i-a fost mai greu şi au fost momente de frustrare, până la urmă a avut puterea să ducă meciurile la bun sfârşit. Primele două meciuri au fost mult mai strânse, mai chinuite, apoi şi-a găsit mai uşor ritmul, mai des reperele, şi a reuşit să se impună mai clar.





*Altfel simţi terenul, mingea, la al 5-lea meci. Stilul Polonei Hercog (n.r. - adversara din primul meci) e unul foarte diferit pentru WTA, serveşte cu viteză de multe ori ca un băiat, în plus, are acel kick, care e deranjant. Joacă slice cu backhand-ul, e un mix mai dificil de abordat. În plus, a fost şi primul meci, deci misiunea a fost şi mai dificilă, dar, până la urmă, lucrurile s-au legat.