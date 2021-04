Graba strică treaba! Simona şi-a complicat singură meciul de debut la Madrid, însă finalul a fost unul fericit

Vineri după amiaza, cea mai bună jucătoare de tenis a României a lăsat impresia că nu are vreme de pierdut. Sub privirile antrenorul Daren Cahill, Simona a făcut un prim set excelent, câştigat la zero, după doar 26 de minute. Adversara din Spania nu a găsit antidotul la loviturile agresive ale Simonei şi a încheiat setul fără să fi avut nici măcar o minge de game sau de break. De altfel, şi statisticile sunt elocvente pentru ce s-a întâmplat în primul set, 9-0 lovituri directe câştigătoare pentru Simona, în timp ce raportul erorilor neforţate a fost egal 8-8.

Halep a început cu break şi setul secund, după care Torno a reuşit în sfârşit să puncteze, 1-1. Au urmat alte 4 game-uri consecutive în contul româncei, 5-1 după doar 58 de minte de la primul serviciu, şi părea că meciul este jucat. Graba Simonei de a închide întânirea a schimbat însă raportul de forţe. Pe fondul mai multor greşeli neforţate ale româncei (15 în tot setul), care a irosit inclusiv două mingi de meci, sportiva din Spania a reuşit să revină în meci şi chiar să egaleze, 5-5.

Halep a reuşit cumva să se calmeze, la un moment dat ea a lovit şi cu racheta de pământ, a luat 8 din următoarele 10 puncte şi a închis partida după o oră şi 24 de minute, 6-0, 7-5.

În turul următor, Halep va juca cu învingătoarea meciului dintre Magda Linette (Polonia - 48 WTA) şi Saisai Zheng (China - 57 WTA) Calificarea în runda secundă asigură un premiu de 20.000 de euro şi 65 puncte WTA.