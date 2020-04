Gimnasta Larisa Iordache a renunţat după câteva zile la rolul de agent de Poliţie: „Nu era treaba mea să stau în stradă“

Sportivii de la Dinamo au grade militare şi la finalul carierei primesc pensii speciale, la fel ca şi colegii lor poliţişti. Sunt cadre active, de care statul se poate folosi la nevoie.

Pentru că în această perioadă de restricţii este nevoie de multe echipaje pe stradă, conducerea Ministerului de Interne a dat ordin să se folosească toate cadrele, inclusiv sportivii.

Gimnasta Larisa Iordache a fost unul dintre ei. Cu gradul de agent, ea a fost arondată la Secţia 22 din Bucureşti şi pe 9 aprilie a fost prima ei de zi de lucru în stradă.

Tânăra verifica şoferii să vadă dacă au ieşit pentru o urgenţă sau nu. Ea a postat o fotografie pe Instragram în misiune şi îi îndemna pe oameni să stea acasă. După câteva zile însă, gimnasta a anunţat că intră în concediu medical şi că nu va mai participa la acţiuni, potrivit Click!

Întrebată de sursa citată dacă „a fugit de responsabilitate“, sportiva a spus că nu doreşte să dea detalii despre acest subiect, dar că are nişte probleme: „Momentan, nu am intrat în concediu medical, voi vedea dacă am să o fac. Am nişte probleme la tendonul ahilian de la piciorul stâng. Nu am fugit de responsabilitate, îmi văd de sănătate. Nu era treaba mea să stau în stradă.“

De altfel, chiar după prima zi de lucru alături de agenţi, Larisa Iordache preciza: „Nu mi se pare normal să patrulez, pentru că toată viaţa am făcut gimnastică, toată viaţa am fost la sala de antrenament, chiar şi în luna asta în care nu am putut să merg la sală să-mi desfăşor activitatea normal a trebuit să le fac în casă. Am stat cât am putut de mult în casă şi să nu iau contact cu alte persoane. Şi când mergeam la cumpărături aveam grijă de mine. Şi acum să ajung în uniforma de poliţie şi să interacţionez cu oamenii este destul de dificil. Sunt foarte multe informaţii dintr-o dată. Nu este greu să stochez aceste informaţii, însă este greu să văd că unii oameni chiar nu înţeleg. Este normal să accept situaţia pentru că am fost chemată, nu am nimic de obiectat, este normal să răspund pozitiv. Eu sper să mă întorc la gimnastică cât de curând“.

Larisa Iordache este medaliată olimpică, mondială şi europeană, câştigătoare a medaliei de bronz în proba pe echipe la olimpiada din 2012, cvadruplă medaliată mondială şi de 12 ori medaliată europeană. S-a antrenat la Colegiul Naţional Sportiv „Cetate Deva“, iar mai apoi a ajuns la lotul olimpic de la Izvorani.