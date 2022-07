Gigi Becali, ridiculizat: Dialogul pe care l-a povestit chiar el arată amatorismul de la FCSB

Intervenţia brutală a lui Gigi Becali în viaţa echipei e ca pandemia de COVID-19. Un subiect grav, cu consecinţe dramatice, care însă s-a cam răsuflat pentru simplul motiv că se întâmplă de prea mult timp.

Iar la fel ca atunci când cineva face estimări despre finalul pandemiei, şi promisiunile lui Gigi Becali în ceea ce priveşte libertatea de decizie a antrenorului stârnesc reacţii de amuzament. Pentru că nimeni nu mai crede în aşa ceva. La fel s-a întâmplat şi acum, când latifundiarul a anunţat revenirea lui Nicolae Dică (42 de ani) pe bancă, insistând că acesta va decide tot până la finalul turului de campionat, urmând a fi evaluat apoi, în funcţie de rezultatele obţinute.

Primul care a admis că patronul FCSB are credibilitate zero, când vorbim despre astfel de subiecte, a fost chiar Mihai Stoica (foto), mâna dreaptă a lui Becali. „Dică are libertate deplină la momentul ăsta, în viitor nu ştiu. Veţi vedea la schimbări, la sistemul de joc. Până atunci nu crede nimeni“, a spus managerul roş-albaştrilor, la Orange Sport.

Mai departe, însuşi Gigi Becali a relatat un dialog pe care l-a avut cu Florin Tănase (foto), căpitanul FCSB care tocmai a plecat în China, imediat după numirea lui Dică.

„Am vorbit cu Tănase şi i-am zis: Băi Tănase, uite, vine Dică. La care zice el: <<Păi şi nu vă mai băgaţi la echipă?>>. Băi, nu mă mai bag deloc, el face totul, 15 meciuri, treaba lui, discutăm după aia, dacă merge echipa. Omul nu vrea niciun ban, nu vrea salariu. Şi zice Tănase: <<Eu nu cred, chiar dacă vă dă el salariu 500.000 de euro, tot nu-l lăsaţi>>. Cum să te superi pe Tănase când face glume de astea? Dar îl voi lăsa pe Dică, o să vedeţi“, a spus Becali.

„Rezultatele vor fi la fel, indiferent de antrenor“

Modul în care patronul FCSB a călcat în picioare autoritatea antrenorului a lăsat urme atât de adânci, încât nicio schimbare nu mai poate şterge această imagine că la FCSB omul de pe bancă e, de fapt, „cârpa“ finanţatorului. Ianis Zicu (38 de ani), actualmente antrenor la Concordia Chiajna, a şi spus, răspicat, că situaţia FCSB-ului nu se va schimba, indiferent de numele antrenorului.

„Orice antrenor care vine, rezultatele vor fi aceleaşi. Poate să vină şi cel mai bun tactician din lume, tot degeaba. Pentru că, în mintea jucătorilor, se va întâmpla acelaşi lucru. Jucătorii se vor gândi că schimbările sunt făcute de patron, chiar dacă le face antrenorul“, a explicat Zicu, la Digi Sport.

Clubul la care competenţa nu contează

Şi acum, la numirea lui Dică (foto) pe bancă, un semn clar că acesta va fi executantul patronului a venit tot din partea lui Becali. Întrebat de ce a apelat, din nou, la Dică, finanţatorul a spus scurt: „Pentru că e cuminte“.

Această „calitate“ arată că Becali caută un om supus, care să facă ce i se spune. De altfel, în trecut, Becali a şi recunoscut, răspicat, că pentru el CV-ul unui antrenor nici nu contează: „Eu merg pe valoarea umană, nu pe cea profesională şi mi-a mers bine în viaţă. Eu vreau să câştig cu un om bun“.