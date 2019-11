FOTO România, călcată în picioare în presa spaniolă: Ce notă a primit decarul Ianis Hagi în „Marca“

Pe „Wanda Metropolitano“ din Madrid doar am primit reconfirmarea acestei situaţii. Iar cronicile de după meci, apărute în presa spaniolă, prezintă şi ele România exact cum e ea: o echipă mică şi neputincioasă.

De altfel, notele primite de jucători în prestigiosul „Marca“ demonstrează ce impresie jalnică a lăsat România pe „Wanda Metropolitano“. Mult lăudatul Ianis Hagi, îmbrăcat cu tricoul cu numărul 10, după ce tatăl său a dat cu pumnul în masa şi l-a prezentat ca viitor „Balon de Aur“, a luat o stea! Ceea ce e o evaluare generoasă, în condiţiile în care, pe lângă faptul că n-a jucat nimic, mijlocaşul a fost făcut praf şi la faza primului gol marcat de spanioli.

Cele mai importante pasaje despre echipa României au fost preluate de Digi Sport, după cum se poate vedea mai jos.

Ce au scris ziariştii spanioli?

*AS: A fost o dorinţă atât de mare de a marca pe Wanda! Am marcat înca din minutul 4, dar, din nefericire arbitrul a anulat golul! Apoi perla lui Cazorla a lovit transversala, la o fază la care Tătăruşanu a privit neputincios! Apoi a venit golul care a deschis seara. România nu a dorit să capituleze, a urmat intervenţia lui Kepa în faţa lui Puşcaş. Hagi, Coman şi Puscas, roadele marelui succes de la Euro 2019, abia au putut trece de axul central format de Inigo Martinez şi Sergio Ramos.

*Marca: Spania a distrus Romania după o primă repriză impecabilă. Am mişcat supersonic mingea, am făcut un pressing sufocant şi am invadat în permanenţă jumătatea română. Le-am dat patru goluri în prima repriză şi puteau fi şi mai multe. Spania a fost o academie de fotbal! Ritmul incredibil din prima repriză a fost imposibil de păstrat pentru mult timp, iar în partea secundă am mai marcat o singură dată.

*Mundo Deportivo: Selecţionata Spaniei a oferit un nou festival de goluri! Dacă la Cadiz am răpus Malta, la Madrid a fost România, o echipă mai puternică sau măcar cu un nume mai sonor. Totuşi, românii n-au fost niciun moment rivalii Spaniei. Românii au fost mereu la mila spaniolilor, care au început în trombă, dominând de la început până la final şi controlând benzile aşa cum îşi doreau. Contra a fost depăşit, nu înţelegea ce se întâmplă.

*Sport.es: Primul gol a venit inevitabil, în faţa unei echipe aflate în derivă. A urmat un palid răspuns al românilor, dar Kepa a salvat. Am continuat să atacăm însă la intensitate maximă şi rafala de goluri a început.