Fotbal pe stomacul gol: Avem barajele de Liga I, dar o echipă îşi ţine jucătorii neplătiţi

Partidele din weekend, din play-off-ul ligii secunde, au lămurit situaţia echipelor care vor juca în barajul de promovare / menţinere cu adversarele lor din Liga I.





Dacă se ştia, încă de săptămâna trecută, că Universitatea Craiova 1948 şi Rapid au promovat direct de pe primele două locuri, duminică, după terminarea play-off-ului din „B“, Mioveniul a terminat pe 3, iar Călăraşi pe 4. Aceste două grupări vor merge la baraj. Ultimele două clasate din play-off, Csikszereda şi ASU Poli Timişoara, vor mai petrece un sezon în eşalonul secund.





Play-off, liga a doua, clasamentul final





1. U Craiova 1948 54 de puncte





2. Rapid 49p





3. Mioveni 48p





4. Călăraşi 44p





5. Csikszereda 42p





6. ASU Poli Timişoara 41p





Federaţia Română de Fotbal (FRF) a organizat, astăzi, tragerea la sorţi în urma căreia s-a stabilit cum se vor juca meciurile de baraj. Iată datele şi ordinea în care se vor disputa partidele:





29 mai - meciurile tur:





*Dunărea Călăraşi - Voluntari





*CS Mioveni - Hermannstadt





2 iunie - partidele retur:





*Voluntari - Dunărea Călăraşi





*Hermannstadt - CS Mioveni





„N-avem nicio şansă la baraj!“





Din păcate, într-un fotbal în care sunt sute de jucători neplătiţi, inclusiv Dunărea Călăraşi, care speră să joace în Liga I, se află în această situaţie. Şi, după cum a mărturisit atacantul Valentin Alexandru pentru Telekom Sport, în acest moment, Dunărea n-are nicio şansă în barajul cu Voluntari!





„E o bucurie şi o performanţă, dar nu aşa de mare, pentru că am rămas neplatiţi, avem cinci luni şi ceva (n.r. - de restanţe), doar am primit nişte prime, săptămâna trecută. Acum, am discutat cu conducerea, aşteptăm să se rezolve săptămâna care urmează, că nu se poate, în felul acesta n-avem nicio şansă la baraj. Oricum, avem şansa a doua, dar vrem să o jucăm 100%, să fim pregătiţi fizic, psihic. Dacă nu se rezolvă ceva saptămâna care urmează, nu ştim ce vom face, dar sperăm că şi conducerea să-şi facă treaba, pentru că ei ne sunt datori, nu noi. Încercăm să dăm totul cu Voluntari şi să promovăm chiar dacă tot timpul... Niciodată n-a promovat o echipă de liga a doua după baraj... Doar cei de la Chindia au avut şansă, atunci la penalty-uri“, a spus Valentin Alexandru.