Florin Niţă: Am arătat că suntem în stare să jucăm fotbal

“Vorbesc în numele echipei, vă mulţumesc, toţi am arătat că suntem caractere şi ne-am făcut foarte bine treaba pe teren. Am arătat că suntem o echipă urită. Sunt foarte fericit că am arătat că suntem în stare să jucăm fotbal şi că am reuşit să depăşim momentele mai puţin bune. S-a văzut că am avut şii determinare şi tot ce trebuie să jucăm fotbal”, a spus Niţă la Digi Sport.

Reprezentativa României a învins, sâmbătă seară, pe stadionul Giuleşti, cu scorul de 1-0 (1-0), selecţionata Finlandei, în etapa a treia a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Naţiunilor. Acest succes vine după două înfrângeri în primele etape.

Golul a fost marcat de Bancu, în minutul 30.