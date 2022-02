FC Botoşani a învins Dinamo pe teren propriu şi se apropie la un singur punct de podium

Dinamo a suferit o nouă înfrângere drastică şi rămâne pe penultimul loc în clasament. Este a patra înfrângere consecutivă pentru dinamovişti care au speranţe din ce în ce mai mici să se salveze de la retrogradare.

Antoni Ivanov le-a cerut scuze suporterilor, la finalul partidei. Acesta a declarat că îi e greu să îşi explice ce se întâmplă la Dinamo.





„Mi-e greu să explic, nu ştiu ce se întâmplă cu Dinamo, îmi cer scuze suporterilor. Trebuie să arătăm mai mult, nu se poate aşa, să începem fiecare meci cu gol de la vestiar. Nu ştiu ce să zic... Trebuie să muncim mai mult, încredere, fiecare să dea mai mult şi la antrenament. Nu e bine pentru o echipă atât de mare să fie atât de jos în clasament. Îmi cer scuze tuturor dinamoviştilor.”, a declarat Antoni Ivanov, relatează sport.ro.

În partida de luni seară, Botoşani a deschis rapid scorul prin Roman în minutul 12. Jaja a dublat avantajul gazdelor după 15 minute, iar în repriza a doua şi-a trecut al doilea gol pe tabela de marcaj. În minutul 84 Fili a închis tabela cu un şut din afara careului.

"Parcă luăm cele mai spectaculoase gol. Am încercat să jucăm, am avut şi noi situaţii de a marca, dar nu am reuşit. Am întâlnit o echipă foarte bună, pragmatică, a profitat de fiecare ocazie. Nu vreau să cedăm, vreau să jucăm până la final. Luăm cu uşurinţă goluri, ăsta este fotbalul, jucătorii trebuie să ridice capul, poate se întoarce norocul şi spre noi, că prea avem ghinioane. Trebuie să ne asumăm când greşim, nu pierde unul sau altul. Când ne bucurăm, ne vom bucura cu toţii şi vreau cât mai repede. Jucăm, pasăm, ne creăm ocazii, dar nu marcăm şi la prima ocazie primim gol. Trebuie să acumulăm puncte şi nu vreau să mai facem cadouri. Important este să mai acumulăm puncte până la play-out, să nu intră cu diferenţă mare. Timpul nu este aliatul nostru, suntem pe repede înainte, dar trebuie să fim atenţi la jocuri", a declarat la finalul partidei Flavius Stoica.

Pentru Dinamo urmează o partidă extrem de dificilă acasă cu Universitatea Craiova, în timp ce FC Botoşani face deplasarea la FC U Craiova 1948.