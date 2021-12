Emma Răducanu, mesaj din izolare după infecţia cu SARS-CoV-2: A primit o veste fabuloasă de acasă

Emma Răducanu (19 ani, 19 WTA) s-a dus în Emiratele Arabe Unite pentru un demonstrativ de final de an, însă n-a apucat să şi joace în el.

Pentru că, după cum „Adevărul“ a scris aici, campioana de la US Open 2021 a fost diagnosticată cu COVID-19 şi plasată în izolare pentru două săptămâni. Ceea ce înseamnă că Emma va face Crăciunul departe de familie.

Vestea bună pe care a primit-o însă, în izolare, a venit din partea reputatului post BBC. Care a desemnat-o pe Emma Răducanu drept „Personalistea Sportivă“ a anului 2021. S-a luat această decizie datorită ascensiunii formidabile a jucătoarei de 19 ani. Iată performanţele ei, în cifre:

*A început anul pe locul 345 în lume şi îl încheie pe locul 19.

*A câştigat US 2021 cu zece victorii, fără set pierdut, venind din calificări. O premieră istorică.

*În primul ei Grand Slam, la Wimbledon 2021, a atins optimile.

*A încheiat sezonul cu 23 de victorii şi 9 înfrângeri.

Chiar dacă după victoria ei de la US Open, Răducanu a cam avut o perioadă slabă, dovadă şi bilanţul ei, 2 victorii, 3 înfrângeri, premiul primit de la BBC a bucurat-o mult pe puştoaica de 19 ani. Ea a şi transmis un mesaj din izolare.

Ce a spus Emma Răducanu?

*Mulţumesc, e o onoare doar să fiu printre cei nominalizaţi. Sunt foarte bucuroasă de asta, am urmărit gala pentru personalitatea sportivă a anului crescând şi e o onoare să mă număr printre ultimii câştigători.

*Mă bucur şi pentru tenisul britanic şi că am reuşit să obţinem acest premiu... din nou! Mulţumesc tuturor fanilor şi celor care au votat, a fost un an nebun. Energia din acest an, când am jucat la Wimbledon în faţa publicului de acasă, a fost ceva ce n-am mai simţit până acum. Vreau să mulţumesc şi echipei mele. Felicitări şi celorlalţi nominalizaţi, echipelor nominalizate, e un efort de echipă.