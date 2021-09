Emma Răducanu, gest superb: Unde a ajuns echipamentul cu care a câştigat US Open FOTO

Decizia ei a fost confirmată printr-o postare pe contul de Twitter: „Un parcurs legendar, pus la conservare! Prima jucătoare venită din calificări, care a câştigat un titlu major, îşi are locul acum în «casa» istoriei tenisului. Îţi mulţumim, Emma Răducanu pentru că ţi-a donat echipamentul de la US Open“.

The first-ever qualifier to win a major title has a place in the home of tennis history. Thank you, @EmmaRaducanu, for donating your memorable #USOpen outfit to the ITHF collection! 🙌🏆🇬🇧 pic.twitter.com/6FAbJwd1Nz