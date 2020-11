Echipa naţională, crucificată: „A fost o ruşine de meci!“. Reacţii acide după egalul de la Belfast

România îşi continuă căderea fotbalistică, de la un an la altul. Dacă la ediţia precedentă a Ligii Naţiunilor, tricolorii s-au clasat pe 2 în grupă, după Serbia, dar peste Muntenegru şi Lituania, de această dată, echipa naţională a fost penultima în seria din care a făcut parte.





Iar asta în condiţiile în care n-a reuşit să învingă ultima clasată Irlanda de Nord, nici acasă, nici în deplasare! Şi, oricum, dincolo de rezultate, a dezamăgit jocul primei reprezentative, unul insipid, fără perspectivă.





Tocmai de aceea, după partida de miercuri seară, de la Belfast, criticile au curs la adresa naţionalei, iar cei care au vorbit la Digi Sport, Telekom Sport, GSP Live sau Pro TV au fost necruţători cu elevii lui Rădoi.





Ce s-a spus despre echipa naţională?





*Basarab Panduru (fost internaţional): Nu mă aşteptam niciodată să ajungem la ultimul meci şi să fim atât de slabi! Am jucat un singur minut, în minutul 81, când Tănase face acţiunea pe partea stângă, centrează, lui Bicflavi îi vine mingea mai mult sub el, dar bagă mingea la colţul scurt, de unde pleacă portarul. Am jucat un singur minut în meciul asta. Nord-irlandezii de prea slabi ce sunt nu au dat mai multe goluri! Ne-au dominat şi au ajuns de multe ori la 16 metri de poarta noastră. Dar au jucat cu unii din liga a doua din Scoţia, care nu e pe harta fotbalului. De aceea, nu au putut să dea mai multe goluri. Noi am avut o ocazie şi am reuşit să egalăm.





*Cornel Dinu (fost internaţional): Aceşti jucători nord-irlandezi joacă mai mult prin pub-urile fotbalului britanic. Evoluează prin liga a doua şi a treia. Sigur, ne-au dominat, dar nu sunt capabili să joace din celebrul «one touch» (n.r. - dintr-o atingere). N-am văzut niciunul care să dribleze. George Best (n.r. - fost mare internaţional nord-irlandez) dribla...Dar acum n-am văzut niciunul. Prietenul meu Panduru a remarcat un «celebru» jucător de la ei, Galbraith parcă. (n.r. Ethan Galbraith, 18 ani, mijlocaş central legitimat la Manchester United). Nu cred că Pandi are dreptate când spune că că joacă la Manchester United. Cred că joacă într-un pub lângă stadionul lui Manchester United, unde stă şi el la o bere. Am remarcat doar că are o freză franciscană.





*Ciprian Marica (fost internaţional): Astăzi, România nu joacă ce ne dorim şi ce vrem să vedem. N-ar trebui să ne mulţumească egalul cu Irlanda de Nord. La fel şi Alibec, care spune că încheie cu fruntea sus. Dacă rămâi cu fruntea sus după un egal cu Irlanda de Nord...Aş fi vrut să văd viteza lui Dennis Man, dar n-am văzut-o în seara asta. Să-i văd reacţia. N-a făcut diferenţa, n-a scos om din joc, nu s-a făcut remarcat. Tănase, într-adevăr, a reuşit o combinaţie, o pasă de gol. Prea puţin însă. Alibec n-a fost în joc, cu nădragii jos, parcă aleargă în reluare, n-a ţinut de minge, nu a plecat pe spaţiu liber. Sigur, n-a avut cine să i-o dea. Lui îi lipseşte Budescu. Fără Budescu nu e el. Nici Nistor, nici Răzvan Marin n-au verticalizat.





*Dumitru Dragomir (fost preşedinte LPF): O ruşine de meci, dar un rezultat favorabil României. N-are nicio vină Rădoi. Nu-l mai certaţi, că n-are cu cine să facă echipă. Fraţilor, nu-mi vine să cred ce am văzut astăzi. N-am văzut un mijlocaş care să facă un dribling. Nu se poate! Parcă suntem speriaţi de bombe, n-am văzut în viaţa mea aşa ceva. De unde să iei alţi jucători? Man nici n-a atins-o, a atins-o de patru, cinci ori tot meciul. Tănase n-a jucat rău, dar a fost singurul care a încercat să paseze. Restul parcă erau speriaţi de bombe. Din Alibec vom face un fotbalist zero barat. Ştiţi din ce cauză? Din cauza mijlocaşilor! Cum să nu-i dai o pasă? Primea doar pase în genunchi sau în gât. Să nu găsim noi doi mijlocaşi în această ţară care să paseze? Eu n-am prea văzut meci aşa urât în decursul ultimilor 65 de ani! Îl încurajez pe Rădoi să facă o simbioză între echipa de tineret şi echipa mare şi să-şi creeze 20, 22 de fotbalişti care pot să fugă. Jumătate din echipa noastră are doar viteza întâi şi viteza a doua. Poate mai vine şi Mihăilă şi o să avem nişte jucători de viteză. Altfel, suntem copiii ploii! Avem jucători slăbuţi, sunt foarte dezamăgit.





Liga B a Naţiunilor, grupa 1, ultima etapă

Miercuri

Irlanda de Nord - România 1-1

Austria - Norvegia 1-1

Clasament 1. Austria 6 4 1 1 9-6 13 2. Norvegia 6 3 1 2 12-7 10 3. România 6 2 2 2 8-9 8 4. Irlanda de Nord 6 0 2 4 4-11 2

*Primul loc asigură promovarea în Liga A, iar ultimul loc duce în Liga C.

**România a câştigat partida anulată cu Norvegia la masa verde, scor 3-0.