Doar un refren cu „Miki“ Buzărnescu: WTA-ul, anul 2019, decada, jucătoarea şi omul din spatele arenei, într-un cântec

Muzica face parte din realitatea sportivilor şi a jucătorilor de tenis. Nu ne gândim la câştile pe care le avea bine aşezate peste urechi Michael Phelps când întra în piscina olimpică, pentru fiecare cursă de aur şi de record. Mai degrabă ne gândim la universul tenisului, cel spre care Gabriela Ruse se îndrepta pentru a scăpa de orele interminabile de încremenire în scaun de la canto, dar şi la reprizele de karaoke din camera de hotel mărturisite de Irina Begu. Apoi, ne mai gândim şi la horele în care s-a prins Simona Halep, ori la excelentele numere de dans pe care Alexandra Dulgheru le-a avut pe acordurile Regelui Michael Jackson.

În Mihaela Buzărnescu descoperim încă un fan Michael Jackson, dar nu numai.

„Miki“ alege câte un refren:

… pentru anul 2019: „Heartless“, de la „The Weeknd“



… pentru decada anilor 2010: „Dirty Diana“, de la Michael Jackson

„Alexandra (n.r. - Dulgheru) e şi cu dansul, eu doar cu melodiile, îmi place mult să le ascult“, spune Mihaela, râzând.



… pentru Mihaela Buzărnescu, jucătoarea de pe teren: „Waves“, de la „Gemini Blackkdraft Mix“.

„Mă reprezintă mult, o ascult destul de des şi o am şi pe telefon“, completează „Miki“.



… pentru Mihaela, cea în afara terenului: „Starboy“, de la „The Weeknd“,

„Mesajul versurilor mi se potriveşte perfect!“, spune Mihaela.



… pentru întreg tenisul feminin: „Right here in my arms“, de la „HIM“