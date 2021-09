Djokovic, întrebat cine este mai bun dintre Federer şi Nadal! Sârbul nu a stat pe gânduri VIDEO

După victoria obţinută în faţa olandezului Tallon Griekspoor (121 ATP), scor 6-2, 6-3, 6-2, din turul secund al ultimului turneu de Grand Slam al anului, Novak Djokovic a fost întrebat pe cine îl consideră mai bun dintre Federer şi Nadal pe o "suprafaţă neutră".

Sârbul nu a evitat răspunsul şi a venit cu o replică laborioasă "În primul rând, ce înseamnă o suprafaţă neutră? Pe gheaţă, pe apă? Cred că una dintre cele mai frumoase imagini văzute de mine din tenis este acel teren, jumătate zgură, jumătate iarbă. Mi s-a părut fantastic. Cine a avut ideea organizării acelui meci este un geniu. Ca un mare fan al tenisului mi-a plăcut la nebunie. Verificaţi cine a câştigat acel meci şi aveţi răspunsul", a spus Nole, conform Eurosport, postul de televiziune care transmite turneul de la US Open în România.

Întâlnirea la care se referă sârbul a avut loc pe 2 mai 2007, la Palma de Mallorca, şi a fost numită "The Battle of the Surfaces" (Bătălia suprafeţelor). Meciul s-a jucat pe un teren format din două suprafeţe, jumătate zgură, jumătate iarbă, şi a fost câştigat la mare luptă de spaniol, scor 7-5, 4-6, 7-6 (10). La momentul disputării paritdei, Federer avea 48 de victorii consecutive pe iarbă (5 sezoane), în timp ce Nadal triumfase în 72 de meciuri la rând pe zgură (trei sezoane).