Dinamo, situaţie catastrofală: Mihalcea, dat afară de suporteri! „Câinii“ apelează la „SMURD“

Adrian Mihalcea a aşteptat aproape trei luni, cât a fost întrerupt campionatul din cauza pandemiei, pentru a debuta pe banca roş-albilor, însă aventura sa în „Ştefan cel Mare“ a fost o catastrofă!

O victorie, un egal şi cinci înfrângeri a bifat în play-out, iar în Cupa României s-a făcut de râs în faţa FCSB, pierzând tur-retur: 0-3 şi 0-1. Cu un astfel de bilanţ dezastruos, soarta lui Mihalcea a fost decisă de fanii din programul DDB, care acum, având acţiuni la club, au şi puterea de decizie. Aceştia au anunţat, luni seară, plecarea lui Mihalcea şi venirea lui Gigi Mulţescu. Acesta e supranumit „SMURD“ pentru că se pricepe la salvarea echipelor aflate în criză.

Cum a anunţat DDB plecarea lui Adrian Mihalcea?

*Boardul DDB şi-a exprimat acordul în legătură cu schimbarea conducerii tehnice, cu condiţia ca din partea conducerii administrative a clubului să existe o asumare totală a deciziei.

*Dorim să-i mulţumim lui Adi Mihalcea pentru toată strădania şi pentru faptul că a acceptat să vină la Dinamo într-o situaţie foarte delicată a echipei.

*A găsit un lot decimat, format din jucători descurajaţi. Cineva mai sus de poziţia antrenorului va trebui să-şi asume tot procesul de degradare de la echipă.

*Apreciem disponibilitatea lui Gigi Mulţescu de a se implica într-un moment delicat ca acesta. Se ştie despre el că a salvat şi alte echipe aflate într-o situaţie asemănătoare. Mulţescu este cunoscut ca un antrenor scump.

*CV-ul său îi permite să aibă astfel de pretenţii. Răspunsul dat de Gigi Mulţescu în momentul în care a fost întrebat despre salariu, spune multe despre caracterul acestui om: 'Nu-mi trebuie niciun ban. Accept să fiu plătit doar în momentul în care Dinamo va fi salvată

Ce a spus Gigi Mulţescu la Digi Sport?

*S-au obişnuit oamenii că sunt specialist în resuscitări. Era mai bine dacă mă chemau mai demult şi pentru mine şi pentru ei, era mai mult timp de pus echipa pe picioare, de abordat meciurile.

*Am văzut ultimele meciuri ale lui Dinamo, sunt înregistrate în cap. E greu, dar eu nu pot să mă duc decât la situaţii complicate, grele.

*Ştiu că există riscul să fiu antrenorul care retrogradează cu Dinamo, dar mie un bătrân mi-a spus că cele mai mari nenorociri sunt boala si moartea, restul le facem.

*Am discutat doar un minut despre detalii financiare. Acum importantă e echipa, ca Dinamo să rămână în Liga 1, e echipa mea de suflet, nu mai discutăm despre bani.

*Era de bun simţ, acum e până la sfârşitul campionatului. Dacă se continuă, discutăm pe urmă un contract. Dacă iese bine vom fi toţi mulţumiţi.

*Am vorbit la telefon, apoi am intrat în discuţie cu Bogdan Bălănescu, rămâne ca mâine dimineaţă să ne întâlnim. Din câte am înţeles, acordul cu Mihalcea s-a încheiat astăzi. Trebuie să fim toţi de acord, iar mâine, mai mult ca sigur, voi semna contractul, până în prânz.

*Eu sunt antrenorul principal, Cornel Ţălnar e director tehnic. El e şi la Centrul de Copii şi Juniori, are mai multe responsabilităţi. Eu voi răspunde de rezultate.

*Nu mai e timp să schimbăm. Păstrez mare parte din stafful care a fost. Îi cunosc şi pe jucători. E prea puţin timp să facem schimbări. E normal, e foarte greu, situaţia e delicată, dar cred că voi rezolva. Până acum, n-am dat greş, sper să nu o fac acum.

*Am discutat şi detaliile financiare. Dar în situaţia asta nu mai e cazul de aşa ceva, importantă e viaţa echipei. Semnez doar pentru finalul acestui sezon, iar apoi mai discutăm.

3 mandate, ca antrenor, a avut Gigi Mulţescu la Dinamo până acum: sezonul 1990-1991, martie 2008-aprilie 2008 şi iunie 2013-septembrie 2013.

Liga I, program



Play-off, etapa a 7-a

Vineri

Botoşani - Astra 0-0

Duminică

CS U Craiova - FCSB 2-1

Luni

CFR - Gaz Metan 2-0

Clasament 1. CS U Craiova 7 6 0 1 14-11 41 2. CFR Cluj 7 4 2 1 11-6 40 3. Astra 7 2 3 2 8-8 30 4. Botoşani 7 1 3 3 6-8 29

5. FCSB 7 1 3 3 12-12 28 6. Gaz Metan 7 0 3 4 4-10 25





Play-out

Etapa a 9-a

Sâmbătă

Viitorul - Clinceni 5-0

Hermannstadt - Voluntari 2-1

Duminică

Dinamo - Poli Iaşi 1-1

Luni

Sepsi - Chindia 2-0

Clasament 1. Viitorul 9 5 3 1 19-9 38 2. Voluntari 9 5 3 1 11-4 28 3. Sepsi 9 2 4 3 13-13 27

4. Hermannstadt 8 4 2 2 10-10 27

5. Clinceni 9 5 0 4 8-14 26 6. Poli Iaşi 9 3 2 4 11-10 22

7. Dinamo 7 1 1 5 5-9 21 8. Chindia 8 1 1 6 3-11 17