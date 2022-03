Dinamo, pe marginea prăpastiei: Rednic a dat clubul în judecată. Ce sumă are de primit

Dinamo e într-o situaţie tragicomică: are 9 puncte în play-out şi, la cum schimbă antrenorii, e posibil ca numărul celor care au trecut pe bancă să se apropie de zestrea din clasament!

„Câinii“ au început sezonul cu Dario Bonetti, apoi l-au avut interimar pe Sorin Colceag, care s-a dat la o parte pentru ca Mircea Rednic să fie instalat principal. După ultima etapă din 2021 însă, „Puriul“ a fost dat afară, în locul său a fost adus Flavius Stoican, tehnician care, între timp, a fost îndepărtat ca să vină Duşan Uhrin jr!

Aşadar, cu cinci antrenori diferiţi, dintre care unul interimar, Dinamo e pe marginea prăpastiei. Atât sportiv, cât şi financiar. Şi tocmai s-a mai ales cu un proces, pentru că, potrivit prosport.ro , Rednic a dat clubul în judecată din dorinţa de a-şi recupera cele patru salarii restante. Potrivit sursei citate, tehnicianul de 59 de ani ar avea de recuperat o sumă totală de aproximativ 32.000 de euro.

Ce a spus Mircea Rednic?

*Aţi văzut şi voi că am ales să vorbesc foarte puţin în ultimele luni şi nu am mai vrut să dau prea multe interviuri. Nu am discutat şi nu voi mai discuta cu Răzvan Zăvăleanu şi Iuliu Mureşan. Oricum ei vorbesc multe, iar lucrurile nu stau tocmai cum le tot spun ei prin presă.

*Am decis să le trimit prin intermediul avocatei o notificare prin care cer încă patru salarii, după ce am fost concediat. Ei ştiu foarte bine ce contract am avut eu şi cum stăteau lucrurile. Erau foarte clare: dacă au ales să mă concedieze trebuie să îmi dea şi patru salarii.

*Nu e vorba de nicio clauză. Şe ştia foarte clar care era obiectivul meu. Avocata mea se ocupă acum de toate aspectele din cazul respectiv. Să lăsăm judecătorii să decidă. Nu vă mai luaţi după unul şi altul. Ei au ales să vorbească cu mine prin notificări, la fel am procedat şi eu. Nu mai am ce să discut cu ei.

12 meciuri a stat Mircea Rednic pe banca lui Dinamo, în ultimul său mandat, al 5-lea: 1 victorie, 3 remize, 8 înfrângeri. Golaveraj: 9-21.

Liga I, play-off, etapa I

Vineri

CS U Craiova - FC Argeş 3-0

Sâmbătă

CFR Cluj - Volunari 3-1

Luni

FCSB - Farul 21.00

Clasament

1. CFR Cluj 41 de puncte

2. FCSB 31p

3. CS U Craiova 30p

4. Farul 24p

5. Voluntari 24p

6. FC Argeş 24p

*Locul 1 participă în preliminariile Ligii Campionilor, iar locul 2 şi 3 în preliminariile Conference League.

*Locul 3 va juca baraj cu caştigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în preliminariile Conference League.

Liga I, play-out, etapa I

Vineri

UTA - Clinceni 3-0

Sâmbătă

Chindia - „U“ Craiova 0-0

Duminică

Sepsi - Mioveni 3-1

Rapid - Dinamo 3-1

Luni

Botoşani - Gaz Metan 18.00

Clasament

1. UTA 23 de puncte

2. Rapid 23p

3. Sepsi 23p

4. Botoşani 23p

5. Chindia 19p

6. „U“ Craiova 18p

7. Mioveni 15p

8. Dinamo 9p

9. Clinceni 7p

10. Gaz Metan 1p*

*Formaţia din Mediaş a fost penalizată cu 22 de puncte din cauza datoriilor.

**Locurile 9 si 10 retrogradează direct. Locurile 7 şi 8 joacă baraj de menţinere / promovare cu locurile 3 şi 4 din liga a doua.