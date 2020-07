Dimitrov, dezvăluiri terifiante despre COVID-19: Cum a trecut prin boală

La câteva săptămâni după ce s-a vindecat, Dimitrov participă la turneul Ultimate Tennis Showdown, competiţie amicală unde a pierdut primul meci în faţa spaniolului Feliciano Lopez.

Sportivul aflat pe locul 19 în clasamentul mondial profesionist de tenis înainte de întreruperea sezonului din cauza pandemiei susţine că încă nu poate evolua la capacitate maximă. "Mişcarea s-a îmbunătăţit, toate celelalte merg în direcţia corectă, dar încă nu este uşor de recuperat. În mod clar, nu sunt pregătit să concurez la cel mai înalt nivel în acest moment", a spus bulgarul.

Dimitrov a exlicat şi senzaţiile pe care le-a experimentat în perioada în care a luptat cu virusul. "A fost greu pentru mine să am coronavirus, aşa că am rămas acasă aproximativ o lună. Nu mai respiram bine, nu mă simţeam bine, eram obosit şi am avut toate simptomele, inclusiv mi-am pierdut mirosul şi gustul. Deci nu a fost deloc amuzant. Oricât de puternic eşti mental, ca persoană, sportiv sau orice altceva, inevitabil, îţi trec prin cap gânduri negre", a mai spus Dimitrov.

Jucătorul bulgar a fost testat pozitiv la noul coronavirus cu ocazia participării la turneul Adria Tour, organizat de sârbul Novak Djokovic, numărul unu mondial.