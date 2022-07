Dică, de decor la FCSB: Cum a aflat că rămâne fără golgheterul său pentru meciul crucial de diseară

Cum la FCSB antrenorul n-are niciun cuvânt de spus, Dică a aflat înainte de antrenamentul de marţi că Tănase pleacă în China şi că nu va juca în returul cu Saburtalo.





„Luni, când am vorbit cu patronul, mi-a spus că Tănase va pleca după meciul cu cei din Georgia. Acum, cu 15 minute înainte de antrenament, am aflat că nu se va antrena pentru că pleacă de acum. Într-adevăr, pierdem golgheterul. Am zis: <<OK, asta e viaţa, e spre binele clubului>>“, a explicat Dică în conferinţa susţinută ieri.





Noul antrenor a recunoscut că e conştient că va debuta într-un moment dificil: „Trebuie să intrăm pe teren cu gândul că putem să ne calificăm. La cele două antrenamente, am lucrat tactic foarte mult. Am încercat să umblu la moralul jucătorilor. Trebuie să aibă încredere în ei, fiindcă au valoare“.