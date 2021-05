Dezvăluire emoţionantă: Luis Suarez a povestit cu cine vorbea, când plângea pe gazon VIDEO

Atletico Madrid a devenit campioană în Spania, cucerind titlul pentru a 11-a oară, în istoria ei de 118 ani.

După cum „Adevărul“ a scris aici, ultimele trei campionate luate de Atletico se leagă de numele lui Diego Simeone. În acest sezon însă, după antrenorul argentinian de 51 de ani, probabil, cea mai mare contribuţie la succesul din La Liga l-a avut atacantul Luis Suarez (34 de ani).

Aruncat de Barcelona, vârful uruguayan a punctat de 21 de ori în campionat, fiind cel mai bun marcator al lui Atleti. După cucerirea titlului, „Canibalul“ s-a prăbuşit pe gazonul stadionului şi, luându-şi telefonul de la stafful echipei, a început să vorbească şi să plângă în hohote! Imaginile cu Suarez au făcut înconjurul lumii. Şi au dat naştere la o întrebare: cu cine vorbea golgheterul sud-american? Explicaţia a venit chiar din partea lui Suarez, în „Marca“.

„Vorbeam cu soţia mea pe video şi amândoi am început să plângem, am suferit foarte mult în acest sezon. Să ştiţi că banii n-a aduc fericirea. Am suferit foarte mult, când am fost nevoit să mă antrenez departe de familie, să schimb locul. Am ajuns să petrec mai puţin timp cu familia mea, cu copiii mei. Soţia mea m-a susţinut în tot acest timp. După ultimul meci i-am văzut extrem de fericiţi pe toţi pentru câştigarea acestui titlu, iar această imagine nu o voi uita niciodată. Am trăit o perioadă foarte dificilă, nu m-au apreciat (n.r. cei de la Barcelona) acolo şi m-au forţat să plec, iar aici, la Atletico, m-au primit cu braţele deschise. Toată familia mea a suferit alături de mine, a fost cel mai dificil sezon. Atletico a reuşit un sezon uriaş, am fost cei mai constanţi şi meritam titlu“, a spus Suarez.

7 titluri a câştigat Luis Suarez, de-a lungul carierei sale de până acum: cu Nacional (2005-2006), Ajax (2010-2011), Barcelona (2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19) şi Atletico Madrid (2020-2021).

VEZI IMAGINILE CU LUIS SUAREZ PLÂNGÂND PE GAZON