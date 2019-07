Darren Cahill ştie cum poate Simona Halep să o învingă pe Cori Gauff

Darren Cahill a asistat duminică la antrenamentele Simonei şi a vorbit apoi, pentru fanatik.ro, despre adversara jucătoarei noastre, precum şi despre modul în care Halep o poate învine pe aceasta.

”N-are mare importanţă vârsta lui Coco, că are doar 15 ani, pentru că este deja o jucătoare grozavă. Eu am văzut-o anul trecut, când a câştigat Roland Garrosul la junioare şi avea numai 14 ani. E o poveste frumoasă a tenisului, o mare promisiune pentru tenisul mondial care va deveni campioană în viitorul apropiat, nu am niciun dubiu în privinţa asta.Totul însă depinde de jucător în sine. De modul în care ieşi pe teren să-ţi faci jocul, indiferent de adversar, fără să te gândeşti la lucrurile pe care nu le poţi controla”, a spus Darren Cahill, pentru Fanatik.

”Asta trebuie să facă şi Simona, să se asigure că va intra pe teren să pună în aplicare planul de meci stabilit, să pună accent pe atuurile din jocul său, să pună presiune pe Coco.Iar Simona are tipul de joc prin care o poate pune în dificultate pe Coco. Ştiu că a studiat-o pe Gauff cu mare atenţie, toţi cei din staff-ul Simonei au urmărit fiecare aspect din jocul lui Coco”, a mai spus australianul.

