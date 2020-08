Culisele războiului dintre Messi şi Barcelona! Motivele pentru care fotbalistul vrea să părăsească clubul

Conform presei iberice, citată de news.ro. Messi încearcă, prin cererea sa de a-şi rezilia contractul cu FC Barcelona, să forţeze demisia preşedintelui clubului Josep Maria Bartomeu.

Disensiunile dintre Messi şi Bartomeu au o istorie mai îndelungată, ele începând în 2017. Ziariştii spanioli speculează că simpla demisie a actualului preşedinte ar fi suficientă ca pentru ca argentinianul să se răzgândeasă.

Pe de altă parte, presa din ţara natală a fotbalistului, Argentina; susţine că Messi a luat deciza de a pleca de la Barcelona după o frază rostită de noul antrenor Ronald Koeman. "Privilegiile s-au terminat, voi fi inflexibil, trebuie să ne gândim la echipă", ar fi spus Koeman, care l-ar fi pus în fruntea listei de plecări pe uruguayanul Luis Suarez, bun prieten cu starul argentinian.

Pe lângă hotărârea lui Koeman de a se despărţi de Luis Suarez, olandezul ar vrea să îi înlăture şi pe Jordi Alba şi Arturo Vidal, alţi doi jucători cu care Messi se înţelege foarte bine.

Mesi mai are un an de contract cu FC Barcelona şi înţelegerea lui are o clauză de reziliere de 700 de milioane de euro. O altă clauză îi permitea jucătorului de 33 de ani ruperea unilaterală a contractului, dar a expirat la începutul lunii iunie.

Atacantul argentinian Lionel Messi a transmis conducerii FC Barcelona, prin fax, că vrea să plece de la echipă, a anunţat, marţi, cotidianul Sport.