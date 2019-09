CTP, verdict clar: „Halep e o întâmplare, dar Andreescu e un produs de top!“. A explicat de ce Bianca a câştigat US Open

Bianca Andreescu are la 19 ani, în primul ei sezon în elita tenisului, trei trofee importante: Indian Wells, Rogers Cup şi US Open. Prin comparaţie, Halep, care face 28 de ani în această lună, a cucerit primele ei Grand Slam-uri anul trecut şi în acest sezon.





Poate că mulţi se grăbesc acum să tragă o concluzie: Andreescu e mai bună decât Halep. Ceea ce poate fi şi adevărat, însă cu o precizare: Halep a ajuns cea mai constantă jucătoare din circuit dintr-o ţară în care nu există niciun program de susţinere pentru sportivi. Practic, „Simo“ a reuşit, pur şi simplu, pentru că e un geniu al tenisului, un talent atât de mare, încât a ajuns unde a ajuns, fără a beneficia de investiţiile de care au parte rivalele ei din alte ţări.





Exact la acest aspect s-a referit şi Cristian Tudor Popescu, într-o intervenţie la Digi 24, atunci când a făcut o comparaţie între Halep şi Andreescu.





Ce a spus Cristian Tudor Popoescu?





*Simona este o întâmplare fericită, în vreme ce Bianca este un produs de top, un produs superb al unui sistem clar, unde s-a investit la nivel de federaţie. Se vede pe ea lucrul ăsta, se vede ce are în spate, siguranţa cu care spune: am ajuns aici să joc cu legenda Serena. Nu întâmplător, ci pentru că am muncit. Nu umblă zăpăcită, ca un câine lovit de tiruri.





*Dacă mă gândesc, uitându-mă la fata asta de 19 ani, la sentimentul pe care ni l-a dat Simona întotdeauna, e imposibil să mi-l reprim, cu toată bucuria uriaşă la Roland Garros, la Wimbledon.





*Mereu la Simona am avut o temere ascunsă în spatele minţii. În vreme ce, uitându-mă la Bianca, văd după această victorie şi victoriile ei viitoare. Aţi văzut cât de conştientă este de ce a făcut, cât de puţin a dramatizat?





*De aceea, a reuşit să depaşească şi acel moment al mingii de meci. De ce? Pentru că nu a făcut o dramă, nu s-a gândit că aceea e mingea vieţii ei. Dacă ar fi gândit aşa, ar fi pierdut meciul, dar ea a rămas calmă. Este o jucătoare de la care aşteptăm rezultate la fel de mari în viitor





*Uitându-ne la chipul ei, la modul în care se mişcă, care e deosebirea între cele două mari victorii? Simona a câştigat la Wimbledon ca la Călugăreni: cu o defensivă elastică, rezistentă, cu care a reuşit să o destabilizeze pe Williams.





*Dincoace, Bianca Andreescu a intrat de la bun început pe teren ca un cavaler de turnir care se înfrunta cu alt cavaler de turnir. S-a aşezat, din privire, atitudine, gestică, cu acelaşi nivel cu Serena Williams, spre deosebire de Simona, care a intrat pe teren, mental, cu şansa a doua de a câştiga.





*Andreescu i-a transmis de la început Serenei Williams: ne batem parte în parte. Ai lance, am şi eu. Ai spadă, am şi eu. Pot să arunc scutul deoparte şi să ne batem la liber, în contre. Pot să fac ce vrei tu, n-o să mă retrag, n-o să fac niciun pas lateral.





*Atacă, Serena, imediat Bianca răspunde cu atac. Acesta a fost meciul în oglindă, o bătălie frontală între cele două pe care a câştigat-o cu atât mai preţios rezultat, Bianca. Se poate spune că Bianca a bătut-o pe Serena Williams pe limba ei.





