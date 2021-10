CTP, încântat de Jaqueline Cristian: Cum a descris victoria ei de la Transylvania Open

Iar asta pentru că duelul Jaqueline Cristian (105 WTA) - Kaja Juvan (98 WTA) a durat două ore şi 48 de minute şi s-a decis după trei seturi. Asta în condiţiile în care, în actul secund, sportiva din Slovenia a condus cu 5-3, iar apoi, în tiebreak, a avut două mingi de meci!

Jaqueline, care şi-a făcut o intrare spectaculoasă pe teren, după cum „Adevărul“ a arătat aici, s-a luptat însă admirabil, a salvat cele două mingi de meci, a câştigat tiebreak-ul din setul doi, după care, în decisiv, a câştigat un alt tiebreak pentru a avansa în optimi!

Diseară (după ora 19.30, Digi Sport 2, LookSport+), Jaqueline va reveni pe teren pentru duelul cu Ajla Tomljanovici (Australia, 28 de ani, 43 WTA). Rămâne de văzut dacă sportiva din România se va recupera fizic, pentru acest meci, după duelul istovitor cu Juvan.





Cert e că efortul depus de ea, marţi seară, dar şi refuzul de a accepta înfrângerea, l-au impresionat pe Cristian Tudor Popescu. Printr-o postare pe Facebook, reputatul comentator s-a referit la ce a reuşit Jaqueline, în turul I de la Transylvania Open.

Ce a scris Cristian Tudor Popescu?

*Superbă victorie a Jaquelinei Cristian în Openul Transilvaniei de la Cluj! 3-6, 7-6, 7-6, cu slovena Kaja Juvan, o luptă sângeroasă, demnă de Dracula, cu a cărui mantie Jaqueline a fost înveşmântată după meci ca să ne spună cum a învins!

Ce a spus Jaqueline Cristian după meci?

*A fost un pic ideea antrenorului, Transilvania, Dracula, spiritul locului, am zis să fiu un pic originală, antrenorul avea dinţii, aşa a venit ideea (n.r. - de a-şi face intrarea pe teren, ca Dracula).

*Am zis să mă bucur până la ultima minge şi mi-a ieşit. Am rămas calmă, ştiam că va fi o bătălie, am crezut în şansa mea. Chiar fără public, am simţit energia oamenilor şi a locului, e altceva să joci acasă.

*Cu Ajla (n.r. - Ajla Tomljanovici, adversara de astăzi, din optimi) m-am antrenat cum 3 zile, îmi place să joc cu jucătoare puternice, îmi ridic şi eu nivelul. Nu mă gândesc la Top 100, vreau să fiu din ce în ce mai bună în fiecare zi.