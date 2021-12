Craiova lui Mititelu, ca la Spitalul de nebuni: Trică, dat afară! Dragomir, declaraţie antologică

În campionatul românesc, avem un fotbal extrem de slab, oferit de nişte echipe cu un management execrabil. Cu foarte mici excepţii, aşa cum sunt Farul Constanţa, CFR Cluj, Sepsi şi încă vreo două, trei echipe. În cea mai mare parte însă, în Liga I domneşte un amatorism tragicomic!

Ceea ce se întâmplă la „U“ Craiova e de râsul curcilor! Formaţia olteană a promovat cu Eugen Trică. Adică, un antrenor care a fost „răsplătit“ pentru această performanţă cu o... demitere!

Aşadar, Craiova a pornit în Liga I cu Adrian Mutu. Care, adus cu surle şi trâmbiţe, a fost pus pe liber şi el, după un mandat de 4 luni. Şi Mutu încă a rezistat bine, la Craiova! Pentru că a strâns 12 meciuri: 3 victorii, 3 remize, 6 înfrângeri.

Adrian Mititelu junior (foto), fiul patronului, suspendat de pe stadioanele ţării pentru gesturi huliganice, După ce s-a debarasat de fostul internaţional,, fiul patronului, suspendat de pe stadioanele ţării pentru gesturi huliganice, după cum „Adevărul“ a arătat aici , a început să jognleze cu antrenorii. Ce-i drept, la indicaţiile seniorului!

Flavius Stoican a rezistat patru meciuri la Craiova (1 victorie, 1 egal, 2 înfrângeri). După care s-a întors Eugen Trică. Care tocmai a plecat din nou! Tot după patru meciuri: 0 victorii, 1 egal, 3 înfrângeri. Rezultatul care i-a încheiat mandatul a fost înfrângerea de vineri seară, acasă, cu Academica Clinceni, scor 1-2.

Ce a anunţat „U“ Craiova?

*Eugen Trică şi Fotbal Club Universitatea 1948 au ajuns la un acord pentru încetarea colaborării. Clubul îi mulţumeşte pentru tot ce a realizat ca antrenor al echipei şi îi urează mult succes în următoarele provocări.

Ce a spus Eugen Trică pentru „Fanatik“?

*Am plecat pentru că n-am avut rezultate. Am spus că plec dacă nu am rezultate, nu? Asta e. Mi-am dorit să fac mult mai mult dar, din păcate, n-am reuşit. Da, cer timp. Dar eu am avut patru etape la dispoziţie, patru meciuri în care am câştigat un singur punct şi asta a fost.

*Am rămas în relaţie foarte bună cu familia Mititelu. Da, despărţirea a fost de comun acord. Ne-am strâns mâna. Din păcate, n-am reuşit. Îmi pare rău că n-am reuşit.

*Jucătorii au încercat, au făcut tot ce au putut. Le urez baftă multă. Ei atât au putut şi s-a văzut o presiune asupra lor.

Cum a reacţionat Dumitru Dragomir la GSP Live?

*Ar trebuie cei din conducerea Craiovei să se dea singuri afară. Dintr-o echipă bună de Liga 2, au făcut una bună de Liga 3. Nu s-au priceput, e greu să faci o echipă. Au greşit că l-au dat pe Mutu afară. Trică n-a avut echipă. Dacă îi bagi pe jucători să joace la promovare în Liga 2, nu iau locul 3. Sunt mai slabi ca atunci când au promovat. Se salvează, totuşi, fiindcă Dinamo e vai de mama ei. Clinceniul şi-a revenit, a jucat chiar bine.

Liga I, etapa a 19-a

Vineri

„U“ Craiova - Clinceni 1-2

Rapid - FC Argeş 2-0

Sâmbătă

UTA - Botoşani 0-0

Voluntari - CS U Craiova 17.30

Gaz Metan - FCSB 20.30

Duminică

Sepsi - Farul 17.00

CFR Cluj - Mioveni 19.30

Luni

Dinamo - Chindia 20.30

Clasament

1. CFR Cluj 18 16 0 2 28-8 48

2. FCSB 18 12 4 2 34-16 40

3. Voluntari 18 10 2 6 22-18 32

19 8 7 4 24-17 31 4. Rapid1924-1731

5. Botoşani 19 7 9 3 18-17 30

6. CS U Craiova 18 9 2 7 34-21 29

7. Farul 18 8 5 5 21-10 29

8. FC Argeş 19 8 3 8 18-16 27

9. UTA 19 6 8 5 16-13 26

10. Sepsi 18 4 9 5 19-17 21

11. Chindia 18 4 7 7 12-13 19

12. Gaz Metan 18 5 4 9 15-21 19

13. Mioveni 18 4 5 9 11-25 17

14. „U“ Craiova 19 3 6 10 12-21 15

15. Clinceni 19 2 4 13 15-40 10

16. Dinamo 18 2 3 13 13-39 9

*Primele şase clasate, la finalul sezonului regulat, merg în play-off, iar locurile 7-16 ajung în play-out.