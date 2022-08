Craiova, de Dosarele X: Explicaţiile unor mutări care sfidează logica

Prezenţi în studioul Digi Sport, doi foşti jucători de echipa naţională s-au arătat şocaţi de derularea evenimentelor din Bănie.

„Nu mă aşteptam să fie schimbat antrenorul după o victorie! Ştiam că sunt probleme, erau animozităţi acolo, lucruri care nu erau în regulă. Dar au câştigat derby-ul şi nu mă aşteptam la aşa ceva. Am senzaţia că n-au fost convinşi, când l-au pus pe Balint, că e antrenorul pe care şi-l doresc. În momentul în care pui un antrenor şi îl doreşti cu adevărat, indiferent ce se întâmplă, nu-l dai afară după 56 de zile, niciodată! Am senzaţia că l-au pus pe Balint doar aşa, că n-aveau pe cine să pună. Oamenii nu ştiu exact ce vor. L-au vrut pe Rădoi, nu s-a putut, OK. Dar de ce îl puneţi pe Balint, dacă nu credeţi că poate să fie bun? Nu mai înţelegi nimic!“, a spus Bogdan Stelea.

Ilie Dumitrescu a insistat că, la Craiova, cam orice antrenor e sortit eşecului: „Nu există niciun antrenor bun la Craiova. Au fost Piţurcă, Ouzounidis, care a jucat în grupele Ligii Campionilor, Bergodi, Reghecampf. Toţi antrenorii sunt slabi şi jucătorii sunt cei mai buni din lume, dar nu sunt rezultate că e antrenorul slab“.