Cosmin Contra: "Am avut puţin noroc!" De ce l-a dat pe Mitriţă afară din lot

La finalul meciului, Cosmin Contra era tot un zâmbet, pe lângă victoria cu Feroe, rezultatul de egalitate dintre Norvegia şi Suedia fiind un alt motiv pentru bucurie pentru selecţioner. „Se pare că am avut puţin noroc. Am înţeles că a fost un meci nebun la Oslo. Astăzi am analizat foarte bine adversarul. Ştiam că avem nevoie de jucători foarte ofensivi pe benzi şi de mijlocaşi care să intre în interior pentru a deschide spaţiile. Am intrat prea nervoşi pe teren. Ăsta a fost motivul pentru care în primele 15 minute nu am arătat prea bine”, a declarat Contra

Mitriţă a fost exclus din lot

Alexandru Mitriţă nu a mai fost luat în calcul pentru meciul cu Feroe, iar explicaţiile selecţionerului nu au fost în măsură să elucideze pe deplin această decizie.

„În cazul lui Mitriţă a fost chestie internă. Datele InStat şi ce am văzut în zilele premergătoare meciului m-au făcut să iau decizia asta. Nu am fost niciodată răzbunător. Accept anumite lucruri, dar nu voi accepta niciodata ca un jucător, indiferent de numele lui, să vină şi să nu dea totul pe teren', a declarat Contra.

