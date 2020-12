Colţescu, un nume compromis: Cu ce se poate consola după episodul care i-a făcut praf cariera

Sebastian Colţescu a transformat o seară istorică pentru arbitrajul românesc într-un coşmar cu ecouri la nivel planetar!

Cu ocazia meciului PSG - Istanbul Başakşehir, centralul Ovidiu Haţegan (40 de ani) a bifat a 6-a delegare la rând, în acest sezon din grupele Ligii Campionilor. Adică, o performanţă fără precedent pentru un arbitru din România. Pe „Parc des Princes“, din brigada sa au făcut parte, ca de obicei, Octavian Şovre, Sebastian Gheorghe (asistenţi) şi Sebastian Colţescu (rezervă). Ultimul a comis o gafă de proporţii, în minutul 14, care a cauzat abandonarea meciului!

Concret, Colţescu s-a referit la camerunezul Pierre Webo (38 de ani) cu apelativul „ăla negru“. Asta într-un moment în care Haţegan venise pe margine, după indicaţiile primite în cască, pentru a-l elimina pe Webo, secund la Istanbul Başakşehir, pentru proteste. Doar că, în momentul în care a auzit cuvântul „negru“, Webo, pur şi simplu, a „turbat“. Nici n-a mai contat că văzuse „roşu“ (cartonaşul a fost, oricum, anulat de UEFA după acest scandal!). Camerunezul, fost internaţional, a început să-i întrebe, furios, pe români de ce au făcut referire la culoarea pielii sale, pentru a-l identifica. Iar situaţia a scăpat de sub control rapid, în doar câteva minute.

Cel mai vehement după Webo a fost atacantul senegalez al formaţiei turce, Demba Ba. Acesta l-a încolţit pe Haţegan şi s-a lansat într-un monolog: „Când vorbim de un jucător alb, nu spui niciodată acest tip alb. Spui, pur şi simplu, tipul ăsta. Şi atunci de ce a spus acum negru? De ce, când ai de a face cu un om de culoare, foloseşti cuvântul negru?“

Cum explicaţiile brigăzii de arbitraj legate de faptul că, în limba română, cuvântul „negru“ n-are conotaţii rasiste n-au convins pe nimeni, cele două formaţii au părăsit terenul şi meciul a fost abandonat! După două ore, UEFA a programat reluarea jocului pentru aseară (n.r. - PSG a câştigat cy 5-1), de această dată, fără arbitrii din România! A fost delegată, în regim de urgenţă, o brigadă din Olanda, cu Danny Makkelie la centru. De asemenea, forul de la Nyon a a anunţat că a demarat o anchetă amplă, după incidentele de la Paris. „Rasismul şi discriminarea în toate formele sale nu îşi au locul în fotbal“, a transmis UEFA.

Chiar dacă, deocamdată, n-a venit vreun verdict oficial, lucrurile sunt clare: cariera de arbitru internaţional a lui Colţescu e ca şi încheiată. Spre norocul său, acest lucru se întâmplă când centralul craiovean are 43 de ani şi, oricum, urma să fie scos, luna viitoare, de pe lista FIFA. Doar că ieşirea de pe scenă s-a produs, într-un mod oribil, pătându-i întreaga carieră şi dând naştere la un scandal internaţional.

Îmi cer scuze pentru această neînţelegere. Nu am avut intenţia de a fi rasist. Într-un astfel de context, oamenii pot fi înţeleşi greşit. Îmi prezint scuzele în numele UEFA Champions League. Sebastian Colţescu, într-o postare pe Twitter

Erdogan s-a sesizat: „UEFA să ia măsuri dure!“

Turcii au luat foc după incidentul de pe „Parc des Princes“, fiind vorbă de campioana ţării lor. Primul care a reacţionat a fost ministrul Sporturilor, Mehmet Muharrem Kasapoglu. „Rasismul e o crimă împotriva umanităţii! Suntem alături de reprezentanta nostră, Başakşehir“, a scris acesta pe Twitter. A urmat o postare făcută chiar de preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan: „Reprezentanţii noştri condamnă remarca rasistă făcută împotriva lui Pierre Webo, unul dintre tehnicienii lui Başakşehir. UEFA trebuie să ia măsuri dure! Susţinem necondiţionat lupta contra rasismului şi discriminării“.

Un an negru

Incidentul de acum, de la Paris, întregeşte, din păcăte, un an negru pentru Colţescu. În luna august, la finalul meciului Pol Iaşi - Chindia pe care l-a arbitrat, craioveanul a aflat de decesul tatălui său. Mesajul l-a primit în vestiar, de la sora sa, fiind copleşit de emoţii. Tatăl lui Colţescu a fost răpus de o boală incurabilă, la doar un an după ce, din acelaşi motiv, a murit şi mama centralului din Craiova. Şi cum un necaz nu vine niciodată singur, tot în acest an, Colţescu a divorţat pentru a doua oară. Prima dată, a avut o căsnicie eşuată în 2007. Din a doua căsătorie, încheiată în acest an, Colţescu are o fetiţă.

