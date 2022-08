Cîrstea şi Halep, start la Cincinnati: Sorana dă de campioana olimpică. Simona, adversară schimbată

Simona Halep (6 WTA) şi Sorana Cîrstea (40 WTA) abordează întrecerea de la Cincinnati, de categoria WTA 1000, în situaţii diametral opuse.





Halep, în aşteptarea US Open, a făcut o pregătire ca la carte pe hard. Cu un meci şi jumătate la Washington, unde doar căldura a doborât-o, plus încă şase partide, la Toronto, unde a cucerit trofeul. Aşadar, pentru „Simo“, apariţia la Cincinnati e doar un bonus. De fapt, mulţi au crezut că ea va renunţa la această competiţie din dorinţa de a fi proaspătă din punct de vedere fizic pentru US Open. Halep a ţinut însă să joace, la Cincinnati. În schimb, prima ei adversara s-a schimbat.





Karolina Muchova (Cehia, 25 de ani, 161 WTA), accidentată, s-a retras, fiind înlocuită cu rusoaica Anastasia Potapova (21 de ani, 54 WTA). Aceasta a fost învinsă de două ori în două meciuri de Halep: în 2021, pe hard, la Melbourne Gippsland Trophy (4-6, 4-6) şi apoi, tot în 2021, la Moscova, din nou pe hard (1-6, 4-6).





Meciul Halep – Potapova va începe în noaptea de marţi spre miercuri, după miezul nopţii.





Sorana Cîrstea, în schimb, va evolua, astăzi, de la ora 18.00, în partida cu Belinda Bencic (Elveţia, 25 de ani, 11 WTA), campioana olimpică en-titre.





Pentru „Sori“, accidentată şi lovită şi de COVID-19 în ultima perioadă, acesta va fi primul meci pe hard, în cadrul turneelor americane dinainte de US Open. Cîrstea a jucat ultima dată, în turul I de la Praga, pe zgură, la data de 26 iulie, fiind învinsă de rusoaica Selekhmeteva, aflată pe locul 170 WTA în acel moment.





Cîrstea traversează o formă foarte slabă, cu patru înfrângeri în ultimele cinci partide.





Cum ar arăta traseul româncelor?





Învingătoarea meciului Halep – Potapova o va întâlni pe Veronika Kudermetova (Rusia, 25 de ani, 20 WTA) în turul II.





Cine va câştiga duelul Bencic – Cîrstea va avansa în următoarea fază, unde va da de Petra Kvitova (Cehia, 32 de ani, 28 WTA).