Cazul Djokovici: Dezvăluiri de la faţa locului şi o întrebare fără răspuns

Cazul Djokovici, o telenovelă de 11 zile, s-a încheiat cu un fiasco şi, probabil, ne vom aduce aminte de el, mult timp de acum încolo.

Pentru că acest scandal a creat o situaţie fără precedent şi de neconceput până acum doi ani: excluderea unui sportiv dintr-o competiţie, din cauza părerilor sale despre vaccinare. Ben Rothenberg (foto), reputatul ziarist care semnează în „The New York Times“, a urmărit această poveste de la faţa locului, de la Melbourne, însă până şi el a fost, uneori, depăşit de situaţie şi de complexitatea cazului.

De aceea, acum, când totul s-a terminat cu expulzarea lui Nole din Australia, Rothenberg a stat de vorbă, în cadrul unui podcast, cu Paul Sakkal, de la ziarul australian „The Age“. Adică, omul care a dobândit o reputaţie internaţională, datorită reportajelor sale legate de acest subiect.

„Adevărul“ redă cele mai importante informaţii oferite de Paul Sakkal, după încheierea unui caz unic.

„Ofiţerul de la aerport a dat-o în bară!“

*Despre primul proces în care a câştigat Djokovici - Cred că a fost o confuzie mediatică, în sensul că mulţi au crezut că a fost un succes uriaş, definitiv şi că Novak va fi liber, după ce judecătorul a dat un verdict în favoarea sa. În realitate însă, el n-a câştigat acel proces pentru motivele care au dus la anularea vizei sale, ci din cauza unui viciu de procedură, la sosirea sa pe aeroportul din Melbourne.

*Despre omul care i-a anulat prima dată viza lui Nole - Ştim că Guvernul e foarte supărat pe acel ofiţer al Poliţiei de Frontieră. Care nu l-a lăsat pe Djokovici să ia legătura cu avocaţii săi şi cu cei de la Federaţia Australiană de Tenis, înainte de a-i anula viza pe aerport. Pentru că, dacă acel ofiţer ar fi respectat procedura, Djokovici, foarte probabil, n-ar mai fi ajuns la al doilea proces, cel din weekend. Ar fi fost expulzat, încă de săptămâna trecută, şi tot acest scandal s-ar fi încheiat mult mai repede.

*Despre al doilea proces - Guvernul şi-a schimbat radical poziţia. A renunţat la toate argumentele şi întrebările legate de viza lui Djokovici, de scutirea sa medicală de la vaccinare şi la toate acele probleme tehnice cu documentaţia lui. În schimb, Guvernul a mers pe o abordare diferită, susţinând că Djokovici reprezintă un risc pentru sănătate publică, un risc pentru siguranţa societăţii, având în vedere scepticismul său în privinţa vaccinării. Guvernul a insistat că un astfel de individ poate încuraja mişcările împotriva vaccinării în societate.

*Despre motivele pentru care Guvernul a mers pe altă pistă - Chiar dacă a insistat mereu că scutirea medicală de la vaccinare nu e bună, adevărul e că acest subiect e într-o zonă gri. Pentru că, în Australia, trecerea recentă prin boală poate fi un motiv de scutire de la vaccinare, însă doar pentru cei care trăiesc aici. Această regulă nu se aplică pentru cei care vin din afara ţării. Problema e că regulile valabile la graniţă n-au fost publicate niciodată, în mod clar. Probabil, de aceea, Guvernul a renunţat la această abordare, la al doilea proces. Autorităţile au considerat că, dacă vor merge pe această linie, riscă să piardă din nou în instanţă.

*Despre implicarea politicului - Guvernul a făcut din acest caz unul politic. Când vii şi spui că Djokovici e o persoană non-grata în Australia, în baza unei declaraţii sau două, în care Djokovici a spus, cândva, că doar el, personal, nu vrea să se vaccineze, dar că n-are nicio problemă cu cei care se vaccinează, atunci nu vorbim despre o persoană care declanşează o campanie antivaccinare, oriunde se duce. Djokovici n-a venit în Australia pentru a merge la proteste împotriva vaccinării. Cred că Guvernul a considerat că argumentul adus de ei, potrivit căruia Djokovici e un pericol pentru sănătatea publică, nici nu prea contează, oricum. Pentru că majoritatea australienilor au fost de acord cu expulzarea lui Djokovici din ţară.

*Despre reacţiile din Australia - Mulţi experţi, diverşi oameni din Australia, au criticat această idee, cum că Djokovici reprezintă un pericol pentru sănătatea publică. Omul care conduce Organizaţia pentru Drepturile Civile din New South Wales chiar a făcut o declaraţie interesantă. A spus aşa: „În Australia, 95% din oameni sunt vaccinaţi, iar tipul ăsta (n.r. - Novak Djokovici) a făcut ultima declaraţie despre vaccinare, în aprilie 2020. Înainte ca vaccinurile pentru COVID-19 să fi apărut pe piaţă. Ce influenţă mai poate avea el asupra campaniei noastre de vaccinare? Oare expulzarea lui nu va stârni un sentiment mai puternic împotriva vaccinării?“.

Scott Morrison, prim-ministru al Australiei

*Despre ce a câştigat Guvernul australian - Când au pierdut primul proces, cei de la Guvern s-au ales cu imaginea unor incompetenţi. Doar că, ulterior, în mijlocul săptămânii trecute, când au apărut problemele cu declaraţia de călătorie a lui Djokovici, cu testul lui dubios pentru COVID-19, plus faptul că a recunoscut că a părăsit izolarea pentru a da un interviu în Serbia, ei bine, toate aceste evenimente au readus opinia publică de partea Guvernului. Din acel moment, a devenit inevitabil, practic, că Guvernul va anula viza lui Djokovici. Una peste alta, Guvernul a punctat la capitolul imagine, în acest caz. Şi a obţinut nişte puncte importante, în ochii publicului, într-un moment în care, cu diperare, avea nevoie de aşa ceva.

*Despre precedentul creat de acest caz - Djokovici nu era în Australia să vorbească despre vaccinuri, ci pentru a juca tenis. Iar din ce am vorbit cu mai mulţi avocaţi, niciunul n-a putut indica un al doilea caz în care cineva să fi fost expulzat din Australia, din cauza percepţiei oamenilor. Cum s-a întâmplat cu Djokovici, perceput ca un antivaccinist, dar fără declaraţii explicite şi repetate, în acest sens. Diferite organizaţii pentru drepturile omului susţin că n-au mai văzut aşa ceva până acum. Pe termen lung însă, apare o întrebare: pornind de la acest caz, oare ce decizii similare se pot lua, pe viitor?

*Despre nişte întrebări fără răspuns - E clar că Djokovici nu crede în vaccinuri. Poate că n-a bătut moneda pe treaba asta, dar lucrurile sunt clare pentru simplul motiv că nu s-a vaccinat. De aceea, şi argumentul avocaţilor săi, cum că Novak nu e antivaccinist, a fost unul şubred. Pentru că, în mod evident, aşa stau lucrurile. Dar cred că marea întrebare care se pune e următoarea: dacă eşti nevaccinat şi militezi pentru libertatea de a decide, trebuie să fii exclus din viaţa publică? Trebuie să-ţi anuleze dreptul de a intra în Australia? Aceste întrebări au fost puse şi de avocaţii lui Djokovici.

