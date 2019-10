Bogdan Mara, declaraţie pesimistă după eşecul categoric cu Celtic: „Nu ne-au dat nicio şansă. Este o diferenţă de valoare”

"Eram convinşi că în seara asta Celtic era dornică de revanşă şi va fi extrem de motivată. Poate în primul meci nu ne-au luat în calcul, nu au considerat că suntem un adversar pe măsură.Au fost mult mai motivaţi ca noi, au făcut un meci mult mai bun ca noi, nu ne au dat nicio şansă şi au meritat victoria. Este o diferenţă şi de valoare, de buget, de toate lucrurile, noi am reuşit să facem o minune atunci, un meci extraordinar al nostru, cu nişte reuşite extraordinare. Era foarte greu în această seară şi meciul nu a mai semănat deloc cu primul. Am avut puţine faze de poartă, este o victorie meritată a celor de la Celtic şi nu o punem la îndoială. Este o echipă foarte puternică şi un stadion cu nişte fani şi o atmosferă senzaţionale şi cu jucători de o valoare extraordinară", a declarat Mara

Oficialul celor de la CFR a reamintit faptul că echipa sa pleacă cu ultima şansă în cadrul grupei din care mai fac parte Lazio şi Rennes. "Când am văzut grupa în care am nimerit, era clar că plecăm cu ultima şansă după valoarea echipelor. Am reuşit un meci mare, o surpriză cu Lazio şi sperăm să mai reuşim. Vom merge şi vom lupta şi sperăm să facem meciuri mai bune şi să luăm în continuare puncte, a mai spus Mara, la Telekom Sport.