Thriller în finala de la Melbourne! Osaka trece de Kvitova, câştigă Australian Open şi devine noul număr 1 WTA

Finala primului Grand Slam din acest an a adus faţă în faţă două jucătoare care nu se mai întâlniseră niciodată până astăzi. Petra Kvitova avea in palmares doua turnee de Grand Slam, ambele la Wimbledon, 2011 si 2014, in timp ce Naomi Osaka câştigase US Open, în 2018.

Primul set a fost foarte echilibrat. În ciuda celor opt migi de break apărute pe parcursul acestuia, ambele finaliste şi-au concretizat avantajul serviciului şi primul joc s-a decis la tiebreak.

Kvitova a început mai bine partea secundă, a condus cu 2-0, dar japoneza a întors rezultatul şi a ajuns să aibă, la 5-4, 3 mingi de meci pe serviciul adversarei. Kvitova nu doar că le-a anulat pe toate trei, dar a câştigat şi următoarele două ghemuri şi a închis setul, 7-5.

Kvitova a plecat bine şi în setul decisiv, dar japoneza a găsit resurse pshice pentru a reveni în meci. Osaka a făcut break-ul la 1-1, a fost la un pas să îl adauge şi pe al doilea, dar nu a mai făcut paşi greşiţi propriul serviciu şi a închis partida la cea de-a cincea minge de meci avută.



Miza întâlnirii a fost una dublă. Pe lângă câştigarea mult râvnitului trofeu, învingătoarea va deveni, începând de luni, în premieră, noul număr 1 mondial.



Pentru Naomi Osaka a fost al doilea succes consecutiv într-o finală de Grand Slam, după ce în septembrie câştigase şi US Open, după o finală cu Serena Williams.. Jucătoare devine, la doar 21 de ani, prima japoneză care se clasează pe loc 1 în clasamentul WTA.



Anul trecut, finala feminină la simplu de la Australian Open a fost câştigată de Caroline Wozniacki, după o victorie în faţa Simonei Halep.

