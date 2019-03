„Apocalipsa“ la Focşani: Mărturia unui oficial de la Dinamo care a trăit de la faţa locului dezastrul provocat de huligani

Al doilea meci din Final Four-ul Cupei României, cel în care s-au înfruntat Steaua şi Dinamo, a început cu o oră şi jumătate întârziere, deoarece huliganii din galerii s-au luat la bătaie, iar jandarmii au folosti gaze lacrimogene pentru a calma spiritele.





Marian Ştefan, vicepreşedintele roş-albilor, s-a aflat în sala de la Focşani şi a povestit pentru prosport.ro cum a trăit momentele de groază care au cauzat evacuarea galeriilor din sală.





Ce a spus vicepreşedintele dinamovist?





*A ieşit scandal. Părerea mea, a fost proastă organizare. Nu trebuia să primească într-o sală atât de mică un număr atât de mare de suporteri din partea ambelor echipe. Asta e, s-a întâmplat. Galeriile sunt de necontrolat câteodată, din păcate. S-a aruncat cu petarde, iar acum Jandarmeria face ancheta ei. Galeria lui Dinamo a fost condusă la autocar, deja a fost scoasă din oraş. Apoi, şi galeria Stelei a fost evacuată.





*Când s-a aruncat prima petardă, a început să se iasă din sală. Am fost printre ultimii care au ieşit din sală, sunt şi eu sub impresia evenimentelor. Sincer, nu mi s-a întâmplat niciodată să trăiesc aşa ceva. Nu sunt eu cel care să critice federaţia, pentru că ei s-au ocupat de organizare, dar cred totuşi că a fost o proastă alegere să jucăm un derby ca Steaua - Dinamo în această sală. Am jucat în Polivalenta din Bucureşti astfel de meciuri şi a fost mai bine gestionată situaţia.





*Sportivii lui Dinamo şi ai Stelei sunt în regulă. Nicio persoană n-a fost rănită.

