Andreescu, dezvăluire curajoasă: Bianca le-a spus fanilor ce obiectiv şi-a propus într-un dialog spectaculos pe Twitter

În România, canadianca născută din părinţi români a reuşit chiar să o „eclipseze“ pe Simona Halep pe durata turneului de la Indian Wells pe care l-a şi câştigat. Iar la nivel mondial, iubitorii tenisului vor să ştie tot mai mult despre Andreescu, motiv pentru care Bianca primeşte pe bandă solicitări pentru interviuri şi sesiuni de „Întrebări şi răspunsuri“ cu fanii ei.

Modelul ei: Clijsters, nu Halep

În ultima perioadă, s-a tot spus în presa din România că Simona Halep e idolul Biancăi Andreescu. Într-adevăr, aceasta a vorbit mereu frumos despre Simona, însă acum, când a fost chestionată despre jucătoarea pe care o admiră cel mai mult, canadianca a vorbit despre Kim Clijsters, belgianca în CV-ul căreia sunt trecute patru trofee de Grand Slam.

„Kim Clijsters e printre jucătoarele mele preferate, mereu m-am bucurat să o văd jucând, când eram mică. Era un model incredibil şi avea un joc complet pe care mi l-aş dori şi eu“, a spus ocupanta locului 23 în lume. Aceasta a fost întrebată despre marea victorie pe care a obţinut-o în finala de la Indian Wells, în faţa lui Angelique Kerber, la capătul unui meci dramatic în care, în decisiv, a fost epuizată şi condusă cu 3-2. „Cred că, în acel moment al meciului, am profitat de tăria mea mentală, fiindcă, din punct de vedere fizic, eram foarte obosită. De asemenea, antrenorul mi-a zis nişte cuvinte foarte frumoase de încurajare care m-au ajutat. Sincer, în acele momente, m-am concentrat doar asupra unui singur lucru: să lupt până la capăt!“.

Unt de arahide, curmale şi afine

Triumful de la Indian Wells a adus-o pe Andreescu în centrul atenţiei lumii tenisului, iar mesajele de felicitare au curs din toate direcţiile. „Cele mai importante personaje care m-au felicitat au fost Justin Trudeau (n.r. – prim ministru al Canadei) şi Shania Twain (n.r. – cântăreaţa canadiană). A fost o nebunie!“, a spus Bianca.

Aceasta a povestit apoi cu un zâmbet vinovat că are unele preferinţe destul de calorice în faţa cărora cedează, chiar înaintea meciurilor: „Îmi place să mănânc unt de arahide şi curmale. Altfel, îmi plac şi afinele foarte mult“.

Andreescu a recunoscut că şi-a propus obiective destul de curajoase, mai ales că, la doar 18 ani, are tot viitorul în faţă pentru a le atinge: „Mi-aş dori să devin numărul 1 în lume şi să scriu istorie în tenis şi să câştig cât mai multe turnee Grand Slam. Îmi doresc să devin un om mai bun şi o jucătoare mai completă în fiecare zi şi să am un impact puternic asupra tenisului feminin“.

Ce o motivează însă pe Bianca să muncească, zilnic, pentru a deveni mai bună? „Dragostea pe care o simt pentru tenis. Chiar joc de plăcere. Şi mă încântă faptul că pot să fiu o sursă de inspiraţie pentru ceilalţi. Şi mă bucur foarte tare că am ocazia să călătoresc mult în jurul lumii“.

„Merit să fiu în centrul atenţiei“

Dacă unii sportivi se plâng, uneori, că prea sunt sub lupa jurnaliştilor, pentru Bianca Andreescu această situaţie e chiar un motiv de bucurie.

„E clar că, de când am urcat în clasamentul mondial, primesc mai multă atenţie. Dar mi se pare ceva normal şi chiar cred că merit acest lucru“, a spus campioana de la Indian Wells. Chestionată despre ascensiunea ei fulminantă în acest sezon, Andreescu a oferit câteva explicaţii concrete.

„Am avut o perioadă de pregătire foarte bună înainte de startul sezonului. Am lucrat foarte mult la serviciu şi la retur şi, foarte important, am învăţat să fiu mai răbdătoare. Înainte, grăbeam punctele. Acum, rezist mult mai bine în acele schimburi lungi. De asemenea, îmi păstrez mai bine concentrarea în meciurile care se lungesc“, a spus cea mai bună jucătoare pe care o are Canada în acest moment.

Întrebată despre arsenalul ei de lovituri, Andreescu a detaliat: „Sincer, sunt bună la toate, top spin, slice, urcatul la fileu. E o binecuvântare, dar şi un blestem să ai toate loviturile! Fiindcă, uneori, aleg o lovitură greşită într-un moment nepotrivit. E un aspect la care ar trebui să mai lucrez. Trebuie să învăţ să <<citesc>> mai bine jocul adversarei ca să răspund mai bine“.

Nu vreau să par arogantă, dar sunt convinsă că pot realiza lucruri mari în tenis. Bianca Andreescu locul 23 WTA

