ANALIZĂ CFR Cluj, misiune imposibilă 2: Slavia Praga are cifre terifiante pe teren propriu. Când a pierdut ultima dată

Iar dacă ardelenii vor să ajungă la masa bogaţilor, ei au nevoie de o altă „victorie imposibilă“, aşa cum a fost cea cu Celtic, la Glasgow, în turul precedent!

Învinsă acasă de campioana Cehiei, Slavia Praga, scor 0-1 (Masopust 28), trupa pregătită de Dan Petrescu are acum o misiune infernală pentru a obţine calificarea în returul din această seară (ora 22.00, Digi Sport, Telekom Sport, Look Plus) de pe „Sinobo Stadium“. Iar asta pentru că Slavia, care a luat eventul în Cehia în sezonul trecut, e o formaţie formidabilă care pierde rar, iar acasă are un bilanţ fabulos.

În primul rând, au trecut 129 de zile de la ultimul eşec al Slaviei într-o partidă oficială. Mai precis, la 21 aprilie, echipa lui Stanciu şi Băluţă era învinsă, în campionat, în deplasare, de Zlin, scor 0-1. De atunci, în 17 meciuri oficiale, Slavia a înregistrat 14 victorii şi 3 egaluri!

Pe „Sinobo Stadium“, campioana Cehiei are cifre şi mai bune. Ultima înfrângere acasă datează de la 11 aprilie, iar atunci Chelsea a fost echipa care s-a impus pe terenul Slaviei în turul sferturilor Ligii Europa. Chiar şi englezii au câştigat însă extrem de greu, cu 1-0, cu un gol marcat de Marcos Alonso în minutul 86. Iar până la confruntarea cu Chelsea, Slavia era neînvinsă acasă de la 18 august 2018, când a pierdut cu Jablonec, scor 0-2, în campionat.

24 de victorii, cinci remize şi două înfrângeri are Slavia Praga în ultimele 31 de meciuri oficiale jucate pe teren propriu.

