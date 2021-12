Ameninţări înfiorătoare în Formula 1: Canadianul Nicholas Latifi, îngrozit

Vorbim despre Nicholas Latifi (Williams). Acesta a influenţat, fără să vrea, rezultatul cursei de la Abu Dhabi (Emirate) în care s-a decis titlul mondial.

Concret, Latifi a lovit parapetul şi a fost nevoie de intervenţia Safety Car-ului. În acel moment, erau cinci piloţi întârziaţi între liderul Lewis Hamilton şi rivalul său la titlul mondial, Max Verstappen. Comisarii cursei au hotărât că cei cinci piloţi întârziaţi pot depăşi Safety Car-ul! Aşa că Verstappen, cu pneuri tocmai schimbate, a ajuns în spatele lui Hamilton pe care apoi l-a depăşit, în chiar ultima tură, câştigând titlul mondial!

După această serie de evenimente, Latifi a devenit victima unor ameninţări în mediul online! Despre care a scris acum printr-o postare în care s-a arătat oripilat de ce a ajuns internetul, în ziua de astăzi.

Ce a scris Nicholas Latifi?

*Să foloseşti reţelele de socializare pentru a ataca pe cineva, pentru mesaje abuzive, de ameninţare şi de ură e şocant!

*De îndată ce steagul de sosire a fost fluturat, am ştiut ce se va întâmpla pe reţelele de socializare. Faptul că am crezut că e mai bine să închid Instagram-ul şi Twitter-ul de pe telefonul meu pentru câteva zile spune tot ce trebuie să ştim despre cruzimea lumii online.

*Îmi dau seama că am puţine şanse să-i conving pe cei care au acţionat în acest mod faţă de mine să-şi schimbe atitudinea - şi că ar putea chiar să folosească acest mesaj împotriva mea - dar e corect să denunţ acest gen de comportament şi să nu rămân tăcut.

A message from me after the events of Abu Dhabi https://t.co/uYj7Ct6ANQ pic.twitter.com/eThFec8nAi