„2020 e anul lui Halep!“: Cel mai mare site de tenis din lume i-a dedicat un text superb Simonei

Simona Halep ocupă, deocamdată, locul 2 în lume, însă, în realitate e cea mai apreciată sportivă din circuitul WTA, în acest moment.

Şi nici nu poate fi altfel, având în vedere ce arată pe teren şi ce rezultate a înregistrat în acest an. O singură statistică spune totul: Simona a pierdut ultimul meci la 30 ianuarie, 6-7, 5-7, cu Muguruza, în semifinalele Australian Open! Au trecut 237 de zile de atunci. Şi, inclusiv dacă spunem că, probabil, la invincibilitatea îndelungată a Simonei a contribuit pauza cauzată de pandemie, rămâne în picioare o altă statistică: 14 victorii la rând, de când turneele s-au reluat.

Steve Tignor (foto, jos), a concluzionat că acest an i-a aparţinut Simonei şi că aceasta abordează French Open cu şanse mari la trofeu. Mai jos, aveţi traducerea Aşadar, nu e de mirare că, într-un editorial publicat pe site-ul tennis.com, reputatul autor,, a concluzionat că acest an i-a aparţinut Simonei şi că aceasta abordează French Open cu şanse mari la trofeu. Mai jos, aveţi traducerea textului de pe tennis.com.

„Energie pozitivă? Simona a fost sursa ei!“

Până la urmă, în finala de la Roma, Halep n-a avut nevoie de prea mult ajutor din partea celor 1.000 de fani aflaţi în tribune. Pliskova a început meciul având coapsa stângă bandajată, apoi a chemat antrenorul pentru probleme în zona lombară şi, per ansamblu, a opus o rezistenţă minimă, înainte de a abandona. Probabil, nu aşa ar fi vrut Halep să câştige meciul dar, cu siguranţă, a fost fericită să părăsească terenul cu mult doritul trofeu de la Roma în mâinile ei.

Ce concluzii putem trage după un meci de doar 32 de minute în care s-au jucat, în total, 53 de puncte? Evident, nu prea multe. Dar sunt patru lucruri de luat în calcul:

1- Pliskova era, în mod clar, în afara meciului de la bun început. S-a chinuit de fiecare dată când trebuia să se deplaseze în partea stângă şi când trebuia să-şi ţină backhand-ul în teren. Chiar şi aşa, Halep şi-a găsit repede zona de confort aproape de linia de fund, de unde se putea apăra în faţa loviturilor puternice trimise de Pliskova şi, de asemenea, de unde putea trece în ofensivă, de câte ori a avut ocazia. Chiar şi după o pauză atât de lungă, Halep deja se simte confortabilă pe suprafaţa ei preferată.

2- Naomi Osaka şi Sofia Kenin au câştigat cele două turnee majore din 2020 de până acum. Altfel însă, acest sezon i-a aparţinut lui Halep. Acesta a fost al treilea titlu succesiv pentru ea, după Dubai şi Praga, şi al 14-lea meci câştigat la rând. Chiar dacă a înregistrat două dintre victoriile ei la Roma prin abandonul adversarei, Halep a avut şi două partide câştigate, în mod impresionant: cu Dayana Yastremska, şi, o victorie cu gust de răzbunare, cu Muguruza în semifinale.

3- „Probabil, ne vom reîntâlni în finală acolo“, a fost mesajul lui Halep pentru Pliskova, privind spre viitor, cu încredere, cu referire la Roland Garros. A fost un pronostic îndrăzneţ, dar n-avem niciun motiv să credem că Halep nu-şi va respecta promisiunea în ceea ce o priveşte. Ultimele două dăţi când a jucat finala la Roma, în 2017 şi 2018, ea a jucat finala şi la Paris. Campioana din 2018 va fi, cu siguranţă, pe lista scurtă a favoritelor în 2020, mai ales acum, când campioana en-titre, Ashleigh Barty, dar şi campioana de la US Open, Osaka, au anunţat că nu vor juca la Roland Garros, iar campioana de la Australian Open, Sofia Kenin, are probleme mari cu jocul ei. Halep, Muguruza, Victoria Azarenka, Serena Williams, probabil Pliskova, dacă se va reface. Ele sunt cele mai mari favorite la French Open la ora actuală. Altfel spus, Halep are o şansă la fel de bună ca oricare dintre ele.

4- Indiferent dacă va câştiga Roland Garros sau nu, a fost bine să o avem pe Halep înapoi pe terenul de tenis, în această săptămână. Ea a avut rezerve în privinţa participării în turnee în această pandemie şi s-a hotărât să nu facă deplasarea la New York pentru US Open. La Roma, ne-a arătat ce am pierdut (n.r. - prin absenţa ei de la US Open). Cu amestecul de defensivă şi ofensivă din jocul ei, la care se adaugă viteză şi consistenţă, ea ne-a oferit schimburi spectaculoase în meciurile ei. În victoriile ei pe muchie de cuţit cu Yastremska şi cu Muguruza, ea şi-a arătat spiritul de luptă. În discursul ei din timpul ceremoniei de premiere, când a spus că nu e deranjată că trebuie să stea izolată în camera ei din cauza pandemiei, Halep ne-a arătat zâmbetul ei, ne-a oferit o mostră din umorul ei şi a demonstrat cât savurează, în continuare, să joace şi mai ales să câştige.

Halep a avut dreptate, a fost o „energie pozitivă“ pe teren, la Roma, în această săptămână. Ea a fost sursa ei.