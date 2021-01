Vlad Voiculescu s-a răgzândit. Platforma de programare pentru vaccinare nu mai „funcţionează bine“: Am evaluat parţial greşit

După ce anterior anunţase că a reuşit să îşi programeze părinţii pentru vaccinarea împotriva COVID-19, folosind platforma dedicată, iar aceasta a funcţionat bine, Voiculescu a revenit asupra postării, spunând că se pare că a evaluat „parţial greşit“.



Ministrul a anunţat şi că sâmbătă va lua legătura cu cei de la STS şi de la Comitetul Naţional pentru Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea (CNCAV), pentru rezolvarea situaţiei.

De altfel, la postarea sa iniţială, referitoare la faptul că a reuşit să-şi înscrie părinţii pentru vaccinare, a strâns rapid sute de comentarii şi critici, la adresa modului de funcţionare a platformei de înregistrare pentru vaccinarea anti-COVID.

”Se pare că am evaluat parţial greşit. Am citit câteva sute de comentarii şi reacţii, am vorbit cu cunoscuţi şi am încercat să îi ajut pe câţiva cu înscrierea. Dacă pentru mine (şi probabil pt. o parte dintre cei cca. 190.000 de oameni care s-au programat cu succes) a fost o chestiune de minute, pentru alţii înscrierea a durat ore iar pentru unii a fost pur şi simplu imposibil. Mai e mult de muncă. Mâine voi lua legătura cu cei de la STS şi CNCAV să văd cum îi putem ajuta. O parte dintre comentariile de aici vor fi transmise de asemenea”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.