Vintilă Mihăilescu a povestit o întâmplare emoţionantă din Franţa, unde aşteaptă un transplant: reacţia unui judecător la solidaritatea românilor

Vintilă Mihăilescu a fost diagnosticat în septembrie 2018 cu leucemie acută mieloblastică, un tip de cancer agresiv al sângelui. După mai multe tratamente cu citostatice, antropologul a ajuns la Spitalul Universitar din Besançon, Franţa pentru un transplant cu celule stem ce i-ar putea salva viaţa.

Intervenţia este una extrem de costisitoare (peste 250.000 de euro), însă românii s-au mobilizat şi, prin donaţii, au reuşit să adune o sumă considerabilă.

Într-o postare pe Facebook, Vintilă Mihăilescu a povestit că solidaritatea din ţară a impresionat-o profund pe preşedinta Tribunalului din Besançon, care a mărturisit că nu crede că în Franţa ar fi posibil aşa ceva.

Redăm în continuare istorisirea antropologului:

„Preşedinta Tribunalului din Besançon ne semnează nişte acte juridice legate de transplant şi, aflând că suntem români şi nu avem asigurare franceză, ridică ochii spre noi şi ne întreabă cu vădită compasiune de unde o să facem rost de toţi aceşti bani.

- Avem deja un grup de peste 4000 de persoane care au donat şi... – începe să-i explice fiul meu.

Doamna preşedintă se opreşte brusc şi face o pauză lungă:

- Toată admiraţia mea pentru această solidaritate! În Franţa, aşa ceva nu cred că ar mai fi posibil...

Nu am comentat, am reţinut doar admiraţia, sinceră, a unei preşedinte de tribunal francez şi v-o trimit mai departe tuturor, de aici, din Besançon. Eu nu mai am de mult cuvinte...“.

Campania de strângere de fonduri continuă şi orice sumă poate face diferenţa.

În plus, pe 15 iulie, de la ora 19.00, la Ateneul Român va avea loc un concert caritabil destinat strângerii de fonduri pentru tratamentul antropologului. Solişti şi instrumentişti celebri vor apărea pe scenă, printre aceştia numărându-se dirijorul Tiberiu Soare, pianistul Horia Mihail, violonistul Gabriel Croitoru, soprana Oana Andra şi tenorul George Vîrban.

Biletele pot fi cumpărate de pe iabilet.ro la preţuri cuprinse între 200 şi 2500 de lei.

