Ultima măsură care se va ridica va fi masca la interior. Când se va întâmpla

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, joi, într-o conferinţă de presă la care au participat şi coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, dar şi secretarul de stat Andrei Baciu, că ultima măsură care se va ridica va fi masca la interior, dar sunt anumite măsuri care se pot relaxa dacă va continua trendul descrescător al epidemiei. La rândul său, coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiţă, a precizat că într-o lună vom fi într-o situaţie mult mai bună.

„Ultima măsură care se va atinge va fi masca la interior. Probabil se va umbla la capacităţile sălilor unde se întâmplă anumite activităţi sau masca la exterior, sunt anumite măsuri dacă se continuă trendul de scădere şi la terapie intensivă şi a numărului de cazuri”, a precizat Raed Arafat, întrebat dacă există un calendar al relaxărilor.

Şeful DSU a explicat că, deocamdată, sunt în vigoare toate măsurile privind purtarea măştii de protecţie, iar în momentul în care va fi publicată decizia Curţii Constituţionale, Guvernul va decide ce reglementări trebuie adoptate. „Partea bună este că avem un trend descrescător în ultima săptămână atât în ceea ce priveşte numărul total de pacienţi COVID-19, cât şi numărul celor internaţi în secţiile de Terapie Intensivă. În plus, faţă de situaţia de acum o săptămână, avem şi o mică scădere, cu siguranţă cel puţin o stabilizare, a numărul deceselor. Pe 10 februarie am avut 139, acum 125. Şi rata de pozitivare a celor testaţi a săzut de la 30 la sută la 22,9 la sută. Mai mult, rata de transfer al pacienţilor în alte oraşe a scăzut, iar la UPU oamenii mai stau numai perioade mici de timp, nu ca în valul 4. În plus, în ultima săptămână am avut mult mai puţine prezentări la UPU pe probleme COVID. Astfel, în săptămâna 3-10 februarie am avut peste 9.000 de prezentări, din care 3.917 confirmări. Acum, între 10 şi 17 februarie am avut 7.676 de prezentări şi 3.068 de confirmări. Vorbim de un trend descrescător pe toate planurile”, a declarat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

Situaţia nu e stabilizată

Întrebat de o eventuală relaxare a restricţiilor, coordonatorul campaniei de vaccinare nu a dat o dată exactă. „Dacă se menţine actualul trend de scădere, într-o lună vom fi într-o situaţie mult mai bună şi vizibilă din punct de vedere epidemiologic. Să nu uităm că suntem la 15.000 de cazuri, care în urmă cu câteva luni ne speriau pe toţi. Situaţia încă nu e stabilizată”, a declarat şi Valeriu Gheorghiţă.

Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare

Acesta a precizat că sunt mult mai multe persoane infectate decât cele înregistrate oficial. „Recomand purtarea măştii în continuare, astfel putem evita îmbolnăvirile şi mai ales decesele. Nu trebuie uitat că avem 70 la sută dintre persoanele peste 80 de ani nevaccinate”, a adăugat Valeriu Gheorghiţă.

Centrele de vaccinare încep să se închidă

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a afirmat că în ultima săptămână au fost sute de centre de vaccinare care şi-au încheiat activitatea, în mai multe de judeţe, iar câteva centre funcţionează în sistem hibrid, adică desfăşoară şi activităţi de testare. Gheorghiţă a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că activitatea de evaluare a centrelor de vaccinare va continua. „În procesul de evaluare a activităţii centrelor de vaccinare, la acest moment pot să vă spun că în ultima săptămână au fost 138 de centre de vaccinare care şi-au încheiat activitatea, în 28 de judeţe, două centre de vaccinare au fost transformate în centre de testare şi şapte centre de vaccinare în momentul de faţă funcţionează în sistem hibrid, practic desfăşoară atât activităţi de testare, cât şi activităţi de vaccinare. Acest proces de evaluare continuă periodic, practic la cel puţin două săptămâni se evaluează activitatea centrelor de vaccinare şi acolo unde se consideră oportun, unde se poate asigura accesibilitatea la vaccinare prin alte mijloace, cum ar fi prin medici de familie, ne dorim în continuare să reducem din activitatea centrelor, atât timp cât acestea nu mai au adresabilitate”, a transmis Valeriu Gheorghiţă.