STUDIU 8,3% din populaţia României cu vârsta de peste 40 de ani este afectată de Boala Pulmonară Obstructivă Cronică

Prevalenţa estimată a crescut uşor faţă de 2012 (8,13% la acea vreme), când a fost derulat precedentul studiu al SRP, precizează sursa citată. 82% dintre românii incluşi în studiu au probleme respiratorii, iar 71% dintre ei au făcut cel puţin o dată o spirometrie, arată cercetarea medicală. Totodată, trei din 20 de respondenţi care fac tratament pentru probleme respiratorii utilizează automedicaţia, scrie Agerpres

Numai doi din cinci pacienţi cu probleme respiratorii sunt văzuţi cu regularitate de un medic.

"8,3% dintre românii peste 40 de ani suferă de BPOC, o afecţiune care afectează tot mai mulţi oameni de la an la an şi care e responsabilă de peste 3 milioane de decese la nivel global. Un studiu arată că 89% din populaţie nu a auzit de această boală, iar 85% dintre fumători nu au auzit nici ei de BPOC, în condiţiile în care fumatul este principalul factor de risc pentru afecţiune. Acest aspect este extrem de îngrijorător - ca să poţi lupta împotriva unei boli atât de grave trebuie în primul rând să o cunoşti. BPOC nu are simptome specifice, iar rezultatul este că în multe cazuri pacienţii ajung să fie diagnosticaţi destul de târziu, mai ales că deseori simptomele sunt puse pe seama fumatului sau a înaintării în vârstă. Este esenţial ca persoanele din profilul de risc, dacă observă semne care pot indica BPOC, să se prezinte la medic cât mai repede", a declarat preşedintele Societăţii Române de Pneumologie, Ruxandra Ulmeanu.

Studiul, efectuat pe un eşantion de 8.000 de persoane atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, a inclus două componente: screening, prin aplicarea unui chestionar individual, şi spirometrii (realizate unor persoane selectate în urma completării chestionarului).

Boala Pulmonară Obstructivă Cronică este o afecţiune gravă, ce nu se poate vindeca şi care atacă bronhiile şi plămânii. BPOC afectează capacitatea respiratorie, care se reduce progresiv, iar în lipsa tratamentului conduce la invaliditate şi moarte prematură. Potrivit specialiştilor, afecţiunea este, totuşi, prevenibilă şi poate fi ţinută sub control, cu condiţia să fie depistată, însă doar mai puţin de jumătate dintre persoanele afectate de BPOC sunt diagnosticate. Motivul este faptul că simptomele timpurii ale bolii sunt uşor de confundat cu efectele fumatului excesiv sau ale înaintării în vârstă.

BPOC este o boală care în lipsa diagnosticării şi instituirii unui tratament care să asigure controlul simptomelor poate afecta, pe rând, toate organele. Pacienţii cu BPOC pot prezenta şi numeroase alte afecţiuni asociate, precum: boli cardiovasculare, diabet zaharat, hipertensiune arterială, osteoporoză sau depresie-anxietate.

Simptomele BPOC includ tuse cronică, producţie cronică de spută, şuierat, gâfâit, senzaţie de sufocare, apărută de regulă brusc, pe fondul unei oboseli accentuate, toleranţă la efort din ce în ce mai redusă.

Expunerea la factori poluanţi, precum fum de tutun, şi la alte particule şi gaze toxice, care pot fi inhalate, sunt principalii factori de risc pentru BPOC. Astfel, profilul persoanelor cu risc de BPOC este: vârsta de peste 40 ani, fumători sau foşti fumători, expunere îndelungată la alte tipuri de fum - pulberi, poluare, noxe.