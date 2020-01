Sorina este fericită în America. Statul român monitorizează adopţia

„Sorina este în continuare monitorizată de noi şi de partenerii noştri din Statele Unite, chiar săptămâna trecută am avut o întâlnire pe alte teme, inclusiv pe adopţii, cu doamna consul a Ambasadei SUA la Bucureşti, şi am discutat inclusiv pe cazul Sorina, mi-a adus şi poze în sensul acesta. Sorina este foarte bine, a fost integrată, începe şcoala, are prieteni, lunar asistenţii sociali din SUA trimit spre Ambasadă fotografii şi informaţii despre ea. Este foarte bine din punct de vedere al sănătăţii, a făcut progrese foarte mari în ceea ce priveşte limba engleză şi din ceea ce am văzut, în pozele respective, este foarte fericită. Categoric este în regulă. Monitorizările post-adopţie - avem o colaborare foarte bună cu autorităţile din Statele Unite - arată o integrare absolut lină a acestui copil şi nu avem niciun fel de problemă pe cazul Sorina”, a precizat Mădălina Turza.

În ceea ce priveşte greşelile făcute în derularea acestui proces de adopţie, preşedintele ANDPDCA a apreciat că lucrul cel mai grav a fost faptul că asistentul maternal a încercat manipularea emoţională a copilului.

„Dincolo de scandalul cu procurorii şi aşa mai departe, care sunt din sfera Parchetului, problema cea mare e legată de asistentul maternal, care a încercat să blocheze procesul de adopţie. Au existat în repetate rânduri declaraţii ale asistentului maternal că nu doreşte să adopte acest copil, iar atunci când a apărut familia adoptatoare, aşa cum fac mulţi dintre ei (dintre asistenţii maternali, n.r.), din păcate, a depus cerere de adopţie tocmai pentru a bloca procesul de adopţie. Mai mult decât atât, foarte grav mi se pare faptul că asistentul maternal a încercat manipularea emoţională a copilului”, a explicat pentru Agerpres Mădălina Turza.

Un copil din sistemul de protecţie nu face diferenţa dintre asistentul maternal şi familie

Preşedintele ANDPDCA a atras atenţia că un copil din sistemul de protecţie nu face diferenţa dintre asistentul maternal şi familie, iar asistentul maternal nu trebuie să înfricoşeze copilul cu privire la plecarea sa la familia de adopţie.