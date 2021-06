Octavian Jurma: Tulpina indiană aşteaptă cu răbdare ca noi să redevenim disponibili la infectare

În opinia medicului şi cercetătorului Octavian Jurma, întreaga discuţie despre vaccinare ar trebui să fie una onestă, plecând de la beneficiile pe care oamenii le-au avut până acum în urma vaccinării şi pe care mulţi le-au uitat. „Mulţi dintre cei care protestează că nu vor vaccinare sunt vaccinaţi. Aceasta este partea amuzantă. Şi de aici cred că ar trebui să înceapă discuţia. Măi, oameni buni! Voi sunteţi deja vaccinaţi. Ce protestaţi? Simplul fapt că staţi aici şi protestaţi este şi rezultatul vaccinării, pentru că altfel eraţi într-un scaun cu rotile sau nu mai eraţi deloc. Deci, protestaţi faţă de măsurile care v-au ţinut în viaţă?”, sugerează medicul.





Se considerau invulnerabili, dar au murit de COVID

Octavian Jurma adaugă că părinţii ar trebui să profite urgent de oportunitatea de a-şi imuniza copiii peste 12 ani, oportunitate deschisă începând cu data de 2 iunie. „Chiar şi un copil care moare din cauza COVID-19 e prea mult din punctul meu de vedere. Pentru că acel copil este copilul cuiva. De ce să fie al meu? Vaccinându-l, eu pot să mă asigur că nu e al meu. Boala este o ruletă rusească la care participă inclusiv copiii noştri”, punctează cercetătorul.

Şi sunt copii care mor - inclusiv în România - şi vor muri în continuare, din păcate, tocmai pentru că n-o să-i vaccinăm. „Noi, ca părinţi, putem să decidem să-i scoatem de la această masă în care se joacă ruleta aceasta rusească cu COVID. Pur şi simplu, asta face vaccinul: ne scoate din ruletă. Dacă nu suntem vaccinaţi, indiferent ce părere avem noi, eu vă pot da nenumărate exemple de persoane care se considerau invulnerabile şi care au sfârşit ucise de COVID. Şi de aceea mesajul este: ieşi din ruletă! Nu avem azi în România oameni care mor dintre cei vaccinaţi. Avem însă oameni nevaccinaţi care sunt în ATI”, mai spune Jurma.





„N-am scăpat de pandemie“

Cercetătorul remarcă ofensiva mesajelor antivacciniste care au devenit în ultimul timp foarte sofisticate: „Am văzut inclusiv articole care citează din alte articole scoase din context, care justifică refuzul de vaccinare sau amânarea vaccinării, inclusiv referitoare la imunitatea după boală”, avertizează acesta.

Iar faptul că a existat o distanţă foarte mare între campania dusă de Guvern în prima etapă de imunizare – cea a medicilor – şi cea de acum a avut efecte incalculabile. Cercetătorul avertizează că nu am scăpat de pandemie, chiar dacă lucrurile arată acum ceva mai bine decât acum câteva luni. „Vara trecută, lucrurile arătau tot foarte bine şi nu ne puteam imagina că vom trece prin aceste două valuri. De ce ne imaginăm acum că am scăpat? Doar pentru că s-a imunizat 40% din populaţie. Aşa au crezut şi în Brazilia, şi în India, şi n-a fost deloc aşa. Am mai auzit aceste lucruri: tulpina e sub control, de ce să declarăm lucruri asupra cărora noi nu avem niciun control?”, pledează cercetătorul pentru păstrarea onestităţii în declaraţii.

Jurma atrage atenţia că majoritatea vaccinărilor după 1 mai au fost cu rapel, chiar dacă numerele au fost mari - de 100.000 de vaccinări pe zi. „Dacă desfaci acele 100.000 de vaccinări, vezi că 60.000, apoi 24.000 de vaccinări sunt noi. Iar acum începem să coborâm sub 20.000 de vaccinări pe zi cu prima doză, iar acesta este un lucru foarte grav. După calculele mele, vom ajunge la vaccinarea a 10 milioane de persoane, în ritmul actual, cu chiu, cu vai, abia în februarie 2022”, adaugă cercetătorul.





„Aceste tulpini aşteaptă ca noi să redevenim disponibili“

Octavian Jurma adaugă că pe lângă vaccinarea copiilor, singura categorie de bazin nou, nevaccinat şi care ar fi putut sălta numărul persoanelor vaccinate la peste 5 milioane de persoane la finalul lunii iunie, acum trebuie dusă o altă bătălie, şi anume cum să-i convingem pe cei care s-au îmbolnăvit să se vaccineze. „Noi avem acum cam 30-40% din populaţie imunizată prin infectare naturală. Unii au făcut forme atât de uşoare de boală încât nici măcar nu au ajuns în spital. Acest tip de imunitate este de scurtă durată, 2-3 luni, ceea ce înseamnă că aceşti oameni vor fi din nou disponibili să se infecteze. Şi să nu uităm că tulpina indiană, care pe noi nu ne îngrijorează, este mult mai infecţioasă decât cea britanică, care am văzut ce dezastru a produs. Aceste tulpini aşteaptă cu răbdare ca noi să redevenim disponibili la infectare. Acest lucru poate duce la apariţia unui nou val”, avertizează cercetătorul.

Acum, această imunitate naturală este încă bună în următoarele 2-3 luni: „Deci nu mă aştept la creşteri semnificative ale numărului de cazuri, pentru simplul fapt că noi nu testăm anticipativ. Nu facem ca britanicii, care fac un milion de teste pe zi. Noi, în cadrul programului naţional, avem sub 10.000 de teste zilnic RT-PCR. Sunt mult mai multe teste plătite, făcute în privat. S-a inversat raportul, ceea ce arată cât de interesate sunt autorităţile să stingă ultimele focare. Însă, aceşti tăciuni vor aprinde focul mare. Nu trebuie să importăm, pentru că avem şi tulpină indiană şi britanică şi sud-africană”.

Din punctul meu de vedere al cercetătorului, prioritatea numărul 1 a Guvernului ar trebui să se focalizeze pe cei deja infectaţi. „Acesta este cel mai dificil grup de vaccinat. Pentru că ei au trecut deja prin boală, se consideră protejaţi şi nu văd necesitatea de a-şi adăuga un vaccin. Dar există studii care demonstrează că ei ar fi cei mai mari beneficiari ai vaccinului dintre toate categoriile – pentru că aceia care au fost şi infectaţi şi s-au şi vaccinat apoi au cea mai robustă imunitate. Ei sunt cei cu imunitate de oţel. Noi, cei cu vaccin doar, suntem cu imunitate de cărămidă, iar cei doar infectaţi sunt cu imunitate de paie. Aceasta din urmă va expira probabil la toamnă”, conchide Octavian Jurma.