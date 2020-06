Ministrul Sănătăţii: La următoarea relaxare poate ne gândim şi la spectatori

"Aş începe cu aprecierile mele pentru modul cum aţi gestioant şi dumneavoastră şi cum aţi respectat recomandările şi indicaţiile noastre. Faptul că avem zero infectări, faptul că acel program pe care l-am făcut împreună până la urmă a fost respectat şi ne-a făcut să ajungem în acest moment, în care să deschidem competiţiile. Când vorbeam cu domnul ministru Stroe cum ar fi posibil: cantonament, testări, testări tot ce înseamnă staff, transport, transport cu distanţare către baze, către hoteluri, antrenament individual, antrenament de grup, antrenament colectiv, jocuri amicale şi competiţie.

Astăzi suntem la trei luni de când a fost declarată pandemia. Dacă am reuşit ca societate, economic, sportiv, medical, să putem discuta astăzi despre reluarea competiţiilor cred că este rezultatul eforturilor tuturor, şi al nostru, şi al dumneavaostră. Un guvern care şi-a asumat trecerea printr-o pandemie, un guvern care poate nu a fost pe placul tuturor, nici în acest moment nu este pe placul tuturor, dar momentul de astăzi mă face să înţeleg că atât noi, cât şi dumneavoastră am înţeles prin ce am trecut şi că vrem să reclădim o ţară. Mă bucur că suntem astăzi aici, aveţi tot sprijinul meu şi pentru viitor, iar dacă la urmă am fost lăsat eu cel cu restricţiile nu cred să fie decât de un bun augur că la următoarea relaxare să ne gândim poate şi la spectatori. Dar toate aceste lucruri depind de evoluţia pandemiei la noi, în România. Vă mulţumesc pentru înţelegere, vă mulţumesc pentru colaborare şi contaţi pe sprijinul meu!", a declarat Tătaru.

Reprezentanţi ai FRF, între care preşedintele Răzvan Burleanu şi directorul tehnic Mihai Stoichiţă, reprezentanţi ai LPF, preşedintele Gino Iorgulescu şi secretarul general Justin Ştefan, s-au întâlnit, joi, la Palatul Victoria cu premierul Ludovic Orban, cu ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, cu ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, şi cu Gică Popescu, consilierul prim-ministrului, înaintea reluării Ligii I după întreruperea cauzată de pandemia de coronavirus.

Şeful executivului a precizat că, deocamdată, meciurile se vor juca fără spectatori: "Nu poate fi vorba de spectatori după 15 iunie. E foarte greu de controlat, pentru că dacă dai drumul la spectatori şi vin galeriile e super-complicat de a asigura respectarea unor reguli de distanţare sau alte lucruri. Vom vedea, dacă lucrurile evoluează bine, într-o perspectivă rezonabilă vom vorbi şi de lucrul acesta. Am văzut că în Serbia a fost un meci cu 30.000 de spectatori sau ceva de genul ăsta. Acolo e nebunie. Problema este că nu se compară situaţia epidemiologică de la noi cu situaţia epidemiologică din alte ţări. La noi e vorba şi de expunerea pe care am avut-o. Gândiţi-vă că la noi au venit 1,5 milioane de români din zone de focare masive."

Gică Popescu a insistat ca meciurile să se joace cu spectatori, dar premierul a răspuns scurt: "Toate la timpul lor".

Liga I se reia vineri, 12 iunie, de la ora 20.00, cu meciul CS Universitatea Craiova - FC Botoşani, din etapa a III-a a play-off-ului.

În campionatul Ligii I mai trebuie să aibă loc 72 de meciuri, 24 din play-off şi 48 din play-out.

Liga I este întreruptă de la 12 martie, când FRF a decis suspendarea tuturor competiţiilor fotbalistice, din cauza pandemiei de coronavirus.