Medicul Gabriel Diaconu, despre „orbirea facială” sau prosopagnozia, boala de care suferă Brad Pitt: Are legătură cu bătălia lui cu alcoolul? Mai mult decât posibil

„Primul meu pacient cu prosopagnozie a fost o femeie de aproximativ 60 de ani, venită într-o gardă la Spitalul Municipal, care-şi pierduse conştiinţa pe stradă, şi venise cu ambulanţa. Era foarte drăguţă, am intrat, am făcut cunoştinţă, i-am luat o scurtă anamneză şi mi-am dat seama că n-aveam tensiometrul la mine. M-am dus înapoi la cabinetul asistentelor să-l iau şi, când m-am întors, se uita mirată la mine. «Cine sunteţi dumneavoastră?». Am ridicat sprâncenele, tocmai ce plecasem. «Vocea e familiară, dar nu vă recunosc». Ca să n-o lungesc, doamna avea o meteahnă, de fapt mai multe. Meteahna ei se numea consum prelungit şi abuziv de bere, pe care o îndoia cu vin de proastă calitate. Anii lungi de alcool îi arseseră, la propriu, lobul temporal, până când a făcut o criză convulsivă pe stradă”, a povestit Diaconu.