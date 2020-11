CTP, după derapajul lui Dinescu la adresa lui Iohannis şi Arafat: „Am obosit de atâta urâciune şi mizerie umană câtă a trebuit să înghit în ultima vreme” VIDEO

„Pot să spun că îl ştiu pe Mircea Dinescu, nu că îl cunosc. Am fost asociaţi vreme de un an la „Gândul”, dar un contact omenesc, sufletesc, dincolo de discuţiile privind ziarul, nu am avut niciodată. La despărţire, am spus doar atât: „Nu fac parte din filmul în care joacă Mircea Dinescu”.

N-am făcut parte încă de la început. Pe 22 Decembrie 1989, eu veneam cu coloana de demonstranţi spre Televiziune, Dinescu stătea în genunchi în faţa fostului magazin Bitolia, în Piaţa Dorobanţi, şi zicea ceva de Ceauşescu, copii, omorât, Crăciun. După ce militarii de pe acoperişul TVR şi-au strâns armamentul şi au dispărut, Dinescu a intrat în clădire, eu nu, blocat de teama de ridicol care mă urmăreşte de-o viaţă – m-am dus în apropiere, la domeniul lui Ceauşescu din Primăverii.

Republica.ro. Nu vreau să vorbesc aici despre omul Dinescu. Sunt ani putrezi de când nu mai am nicio legătură cu el. Şi nici nu ne vom mai întâlni în această viaţă. Dar există şi un personaj Mircea Dinescu, care a simbolizat Revoluţia de pe ecranul televizorului. Unul dintre puţinii noştri disidenţi, luptător împotriva naţional-socialismului, nazismului ceauşist, ceea ce m-a făcut să trec peste multe în legătură cu omul Dinescu”, a scris gazetarul Cristian Tudor Popescu pe

Acesta îşi explică în continuare confuzia după citirea textului lui Mircea Dinescu, Scrisoarea a III-a, către Şahinşahul de la Cotroceni”.

„Nu ştiu câtă vreme am rămas privind în perete după ce am citit textul recitat de Mircea Dinescu pe net, intitulat eminescoid „Scrisoarea a III-a, către Şahinşahul de la Cotroceni”. Apoi, am dat un singur telefon, lui Andrei Pleşu. Am criticat pe bază de logică şi bun-simţ măsura autorităţilor de a închide pieţele de incintă. Mi se pare negândită şi nepotrivită. Dar ce spune disidentul Dinescu, luptătorul împotriva naţional-socialismului, nazismului ceauşist nu sunt în stare decât să transcriu, ca să citiţi. Poate şi pentru că am obosit de atâta urâciune şi mizerie umană câtă a trebuit să înghit în ultima vreme”, a mai scris gazetarul.

Acesta reia în finalul textului mai multe strofe din poezia recitată de Dinescu, printre care şi următoarele:

„Nu e de mirare că un lucru nevolnic atât de bine făcut i-a entuziasmat şi pe semi-ungurul Ludovic Orban şi pe arabul fugit de acasă Raed Arafat ca să nu-l mai pun la socoteală pe tătarul Nelu răspunzător cu număratul morţilor la ora micului dejun.

Pe cât sunt de fericit că prin venele copiilor mei curge şi puţin sânge înmiresmat de stepele cazace şi de pusta maghiară, care le-au mlădiat frumuseţea şi caracterul, pe atât sunt de trist că alergia mea la naţionalismul grobian şi scârbavnic nu mă scuteşte de pedeapsa de a-mi aminti că sunt român când văd dispreţul neamţului pentru ţăranul valah care nu mai are loc în propria-i ţară.”

Înregistrarea completă cu Mircea Dinescu recitând poezie poate fi văzută mai jos.