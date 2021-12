Cîmpeanu consideră „imbecile” ideile conform cărora accesul copiilor în şcoli şi grădiniţe să se facă doar dacă sunt testaţi

El respinge, de asemenea, criticile aduse acelor profesori care au refuzat să facă testarea în şcoală a elevilor, cu testele din salivă, arătând că profesorii nu pot fi obligaţi, într-un stat democratic, să facă ceva care nu este în fişa postului lor.

"Idei pe care îndrăznesc să le calific, cu toată răspunderea, nu am uitat ce sunt, drept imbecile, prin care se propune - şi mă refer la colegi din presă, nu la altcineva - prin care se propune limitarea accesului la educaţie prin verificarea testării obligatorii, adică un fel de certificat verde pentru copii, să poată merge la grădiniţă şi pentru elevi să meargă la şcoală, prin care se propune ceea ce poţi obliga doar într-o dictatură şi nu într-un stat democratic, o persoană, care nu are nu în fişa postului, care este cadru didactic, profesor de limba română, dacă vrea - şi în 467 de şcoli au vrut, plus alte 216 şcoli în care se asigură testarea integral în şcoală, în 467 de şcoli au decis să aibă un sistem mixt, în funcţie de vârsta copiilor să testeze în şcoală sau acasă (...), în marea majoritate a şcolilor au decis că nu testează în şcoală - îi apreciez pe cei care au decis să se implice, dar nu îi pot condamna pe cei care au decis să nu se implice”, a afirmat Sorin Cîmpeanu, luni seară, la Antena 3.



El a menţionat că într-un stat de drept profesorii nu pot fi obligaţi să facă ceva ce nu intră în limitele lor de competenţă sau pentru care nu sunt plătiţi.



"Mă transform în cel mai puternic apărător al colegilor cadre didactice care am văzut că sunt sub un tir încrucişat, acuzaţi de foarte multe lucruri, dacă vom continua să acuzăm şcoala, mă tem că nu vom ajunge bine. Şi încă o dată: testarea obligatorie fără legislaţie primară, legislaţie primară care nu ştiu să fi fost adoptată în vreun alt stat european, să limitezi accesul în şcoală, dacă eşti sau nu eşti testat nu există. Eu personal, cu toate criticile pe care le pot atrage, o să merg până la capăt pe prevenţie şi pe încredere în responsabilitatea părinţilor şi a profesorilor şi nu pe aspecte de ordin dictatorial cum ar fi limitarea accesului la educaţie (...) pentru că nu vrei să fii testat”, a adăugat Cîmpeanu.



El a menţionat că sunt "puţini" cei care nu vor să se testeze.